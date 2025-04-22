Невеста Григория Лепса показала, как она выглядела до ринопластики

Невеста певца Григория Лепса Аврора Киба показала, как выглядела до ринопластики. Девушка опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Аврора Киба была запечатлена с собранными в пучок волосами и без косметики. Девушка лежала в купальнике на полотенце.

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«Без фильтров, как сейчас модно говорить!» — написала возлюбленная Лепса.

Аврора Киба рассказывала в своем Telegram-канале, что сделала ринопластику к 18-летию. По словам девушки, ей пришлось долго уговаривать своих родителей, чтобы они разрешили провести операцию перед днем рождения. Возлюбленная Лепса отмечала, что на восстановление ей потребовалось 10 дней.

На прошлой неделе Аврора Киба вышла в свет в красном платье с прозрачным кружевом и открытыми плечами. Невеста Григория Лепса дополнила наряд меховой накидкой, серьгами, колье, кольцом и бордовым кожаным клатчем. Визажист сделал девушке макияж с черной подводкой и блеском для губ, а стилист уложил волосы в гладкий пучок.

До этого Григорий Лепс вместе с Авророй Кибой посетил премию Жара Music Awards. Певец был в кожаных брюках, белой рубашке и сером пиджаке. Его возлюбленная позировала в белой юбке с разрезом и топе без рукавов. Волосы она уложила мягкими локонами и сделала дневной макияж.