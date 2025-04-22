Стилист оценил образ Пугачевой с цветными колготками

15 апреля народной артистке Алле Пугачевой исполнилось 76 лет. Уехавшая из России звезда с размахом отметила день рождения на Кипре.

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Для торжества Примадонна выбрала смелый наряд – бордовое платье с открытыми плечами длины мини и широким ремнем на поясе. Образ исполнительница хита «Миллион алых роз» дополнила колготками в тон. Стилист Лариса Голубева в разговоре с сайтом «Страсти» оценила образ певицы.

© Passion.ru

«Мне очень нравится это платье со сборкой на рукаве и по верхнему краю платья, подчеркивающей аккуратные плечи Аллы Борисовны. Ее наряд смотрится по-королевски и очень актуально. Крупные, гипертрофированные детали сейчас в тренде. В целом в образе артистки считываются ноты готического стиля», — объяснила стилист.

Стилист отметила, что Пугачева обладает чувством вкуса и умением правильно скрыть недостатки, подчеркнув достоинства. По ее словам, звезде, обладающей стройными ногами, идут мини-платья.