В интернете набирает популярность странный тренд ради омоложения

Женщины нашли способ омолодиться с помощью одного канцелярского предмета. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

По данным издания, блогерши стали обматывать уши резинками, натягивая кожу, чтобы казаться визуально моложе.

Необычная тенденция, зародившееся в Южной Корее, предполагает тугое натягивание на каждое ухо резинки для волос на 10-30 минут. По словам инфлюэнсерш, такой метод снимает отечность лица, приподнимает скулы и корректирует линию подбородка без хирургических вмешательств.

Однако эксперты называют такой способ ухода за собой неэффективным и небезопасным.

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«[Это] может ограничить приток крови, вызвать дискомфорт и потенциально привести к раздражению или повреждению кожи, особенно нежной кожи вокруг ушей», — предупредила косметолог Катя Хаютина.

Вместо этого дерматолог Брук Джеффи порекомендовала поддерживать водный баланс, достаточно спать и сократить потребление соли и алкоголя.

Ранее в апреле была раскрыта причина массового отказа 30-летних женщин от ухода за собой. Так, миллениалы стали самостоятельно делать маникюр и отказались от окрашивания волос.