Какую пластическую операцию сделала жена Болдуина после рождения семи детей

41-летняя Хилария Болдуин рассказала о подтяжке груди: многодетная мама решилась на пластическую операцию только после рождения седьмого ребёнка.

© Super.ru

«Я так долго кормила грудью, поэтому это была одна из тех вещей, которые я решила сделать — немного приподнять грудь. Я беременна и/или кормлю грудью уже более десяти лет. Мне кажется, это первый раз, когда я не беременна или не кормлю грудью с тех пор, как у меня вообще появились дети», — призналась супруга Алека Болдуина в выпуске их семейного реалити-шоу.

Сейчас старшей наследнице Болдуинов 11 лет, младшей — 2. С ростом семьи экс-тренер по йоге начала чувствовать, что её тело больше не принадлежит ей.

«Мне казалось, что моё тело больше не моё, потому что я так привыкла к тому, что оно ведёт себя определённым образом», — призналась она в шоу.

© Super.ru

При этом решение обратиться за помощью к хирургу помогло Хиларии вернуть уверенность в себе.

«Я сделала это, чтобы чувствовать себя хорошо, и это нормально», — сказала она.

Однако супруга голливудской звезды беспокоилась о том, как это решение отразится на их старшей дочери Кармен.

«Всякий раз, когда я делаю что-то, связанное с самолюбием, я не хочу, чтобы они чувствовали, что должны вести себя определённым образом», — пояснила она, добавив, что хочет защитить Кармен от неуверенности, с которой она сама сталкивалась в прошлом.

* Запрещён в РФ.