49-летняя звезда сериала «Клон» показала лицо без макияжа

Популярная бразильская актриса, модель и телеведущая Джованна Антонелли показала лицо без макияжа. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 20,5 миллиона подписчиков.

49-летняя звезда сериала «Клон» позировала на размещенных фото стоя на террасе с чашкой в руке. При этом она надела белую футболку с изображением персиков, распустила волосы и отказалась от декоративной косметики, продемонстрировав естественную внешность.

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«После кофе всегда улыбка! Кто еще любит выпить с утра немного кофе?» — поинтересовалась в подписи знаменитость.

Ранее в апреле Джованна Антонелли также похвасталась фигурой в бикини.