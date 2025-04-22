Как бороться с целлюлитом в домашних условиях

Секреты гладкой кожи: борьба с целлюлитом в домашних условиях
Тема целлюлита всегда была актуальна для женщин. Некоторые эксперты признают это состояние кожи генетически передающимся. «А раз с генетикой ничего не поделаешь, то и устранить его вряд ли получится», — думают многие. Другие же идут на специальные массажи, обертывания, скрабирования в надежде, что курс таких процедур точно поможет. Что же такое целлюлит, как от него избавиться, какие средства и упражнения стоит применять при борьбе с ним, нам рассказала доцент кафедры физической культуры Государственного университета управления Ирина Кабанова.
Что такое на самом деле целлюлит?
При слове «целлюлит» нам в голову приходит картинка дряблой, неровной кожи, многие называют это «апельсиновой коркой», но что она собой представляет? Эксперт:
«В первую очередь целлюлит — это результат нарушения обмена веществ в организме, а если быть конкретнее, то в подкожных его слоях. В зонах накопления жира замедляется обмен веществ, отток жидкости и насыщение клеток кислородом становятся хуже, образуется отек. В отсутствии кислорода жир начинает скапливаться в некие гранулы, а сверху образуется уплотнение соединительной ткани. В итоге получается такой внешний вид. Это результат сбоя в обмене веществ, а значит, бороться надо с его первопричиной».
Что может стать причинной появления целлюлита
Ответ на этот вопрос прост — все, что может вызывать дисбаланс в организме. К наиболее распространенным причинам относят:
- сидячий или малоподвижный образ жизни;
- нарушение качества питания, не здоровый образ жизни;
- генетику;
- микроциркуляцию крови;
- гормональные и индивидуальные изменения в организме.
С чего начать борьбу
С движения! Первое, что стоит сделать при борьбе с целлюлитом — начать активно двигаться, чтобы ускорить обмен веществ и насыщение клеток кислородом. Ирина:
«Как правило, такие жировые отложения возникают в местах, трудно поддающихся тренировкам. У женщин чаще всего это: задняя поверхность бедра и ягодицы, низ живота и руки. Поэтому тренироваться стоит комплексно».
Чтобы убрать целлюлит с ног и ягодиц, отлично подойдут такие упражнения, как:
1. Болгарские выпады (они подтянут заднюю и переднюю поверхность бедра).
Как делать: встаньте прямо, сделайте широкий шаг вперед одной ногой. Опуститесь вниз, пока переднее колено не согнется под углом 90 градусов, а заднее колено не коснется пола. Вернитесь в исходное положение и повторите с другой ногой.
2. Махи ногами в разные стороны (хороши для разгона лимфы и ускорения кровоснабжения). Такие упражнения можно выполнять как стоя в ровном положении, так и стоя на четвереньках.
3. Приседания с различной постановкой ног.
4. Ягодичный мостик.
Как делать: лягте на спину, согните ноги в коленях, стопы поставьте на пол на ширине плеч. Напрягите ягодичные мышцы и поднимите таз от пола, образуя прямую линию от колен до плеч. Задержитесь в этом положении на несколько секунд и медленно опуститесь обратно.
5. Отведение ног назад и в сторону, стоя на четвереньках (можно использовать разный угол наклона в коленном суставе).
6. Ходьба в среднем темпе или бег в легком.
7. Короткие прыжки.
8. Силовые упражнения.
«Силовые упражнения с большим количеством повторений вызывают повышенный приток крови к мышцам (для нейтрализации образующейся в результате работы молочной кислоты). Улучшается кровоснабжение и питание окружающих тканей. Во время тренировки также повышается температура тела и активно выводится жидкость. Визуально целлюлитные бугорки при этом могут уменьшаться, так как жировые клетки удерживают много воды», — комментирует наш эксперт.
Зоне рук подойдут: работа с гантелями, отжимания с разной постановкой рук, подтягивания. А для работы всего организма стоит подключить плавание или акваэробику.
Не забудьте про массаж
Важно помнить, одними упражнениями невозможно избавиться от целлюлита полностью, но они играют важную роль в борьбе с ним. Помимо упражнений, стоит подключить различные массажные техники, МФР-тренировки и правильное питание. В качестве курса массажа можно подключать такие техники, как:
- лимфодренажный — мягкий, щадящий массаж, направленный на стимуляцию лимфатической системы, что помогает вывести из организма лишнюю жидкость и токсины;
- антицеллюлитный — активный массаж, направленный на стимуляцию кровообращения, лимфодренажа и разрушение жировых клеток;
- вакуумный — баночный или аппаратный;
- гидравлический;
- домашний самомассаж.
Какое питание при борьбе с целлюлитом правильное
«Правильно составленный рацион поможет уменьшить жировую прослойку, улучшить обмен веществ, укрепить кожу и соединительные ткани. Основная цель — создать дефицит калорий без ущерба для здоровья и мышечной массы», — рассказывает специалист. Вот что важно в рационе.
1. Создание дефицита калорий.
2. Изменение соотношения микроэлементов.
3. Увеличение потребления клетчатки.
4. Витамины и минералы для поддержания здоровья и улучшения состояния кожи. Тут вам отлично подойдут:
- витамин С (цитрусовые, перец, брокколи),
- витамин Е (орехи, семена, растительные масла),
- селен (бразильские орехи, тунец, яйца),
- цинк (морепродукты, мясо, орехи).
5. Пейте побольше воды.