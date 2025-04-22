Как бороться с целлюлитом в домашних условиях

Тема целлюлита всегда была актуальна для женщин. Некоторые эксперты признают это состояние кожи генетически передающимся. «А раз с генетикой ничего не поделаешь, то и устранить его вряд ли получится», — думают многие. Другие же идут на специальные массажи, обертывания, скрабирования в надежде, что курс таких процедур точно поможет. Что же такое целлюлит, как от него избавиться, какие средства и упражнения стоит применять при борьбе с ним, нам рассказала доцент кафедры физической культуры Государственного университета управления Ирина Кабанова.

Что такое на самом деле целлюлит?

При слове «целлюлит» нам в голову приходит картинка дряблой, неровной кожи, многие называют это «апельсиновой коркой», но что она собой представляет? Эксперт:

«В первую очередь целлюлит — это результат нарушения обмена веществ в организме, а если быть конкретнее, то в подкожных его слоях. В зонах накопления жира замедляется обмен веществ, отток жидкости и насыщение клеток кислородом становятся хуже, образуется отек. В отсутствии кислорода жир начинает скапливаться в некие гранулы, а сверху образуется уплотнение соединительной ткани. В итоге получается такой внешний вид. Это результат сбоя в обмене веществ, а значит, бороться надо с его первопричиной».

Что может стать причинной появления целлюлита

Ответ на этот вопрос прост — все, что может вызывать дисбаланс в организме. К наиболее распространенным причинам относят:

сидячий или малоподвижный образ жизни;

нарушение качества питания, не здоровый образ жизни;

генетику;

микроциркуляцию крови;

гормональные и индивидуальные изменения в организме.

С чего начать борьбу

С движения! Первое, что стоит сделать при борьбе с целлюлитом — начать активно двигаться, чтобы ускорить обмен веществ и насыщение клеток кислородом. Ирина:

«Как правило, такие жировые отложения возникают в местах, трудно поддающихся тренировкам. У женщин чаще всего это: задняя поверхность бедра и ягодицы, низ живота и руки. Поэтому тренироваться стоит комплексно».

Чтобы убрать целлюлит с ног и ягодиц, отлично подойдут такие упражнения, как:

1. Болгарские выпады (они подтянут заднюю и переднюю поверхность бедра).

Как делать: встаньте прямо, сделайте широкий шаг вперед одной ногой. Опуститесь вниз, пока переднее колено не согнется под углом 90 градусов, а заднее колено не коснется пола. Вернитесь в исходное положение и повторите с другой ногой.

2. Махи ногами в разные стороны (хороши для разгона лимфы и ускорения кровоснабжения). Такие упражнения можно выполнять как стоя в ровном положении, так и стоя на четвереньках.

3. Приседания с различной постановкой ног.

4. Ягодичный мостик.

Как делать: лягте на спину, согните ноги в коленях, стопы поставьте на пол на ширине плеч. Напрягите ягодичные мышцы и поднимите таз от пола, образуя прямую линию от колен до плеч. Задержитесь в этом положении на несколько секунд и медленно опуститесь обратно.

5. Отведение ног назад и в сторону, стоя на четвереньках (можно использовать разный угол наклона в коленном суставе).

6. Ходьба в среднем темпе или бег в легком.

7. Короткие прыжки.

8. Силовые упражнения.

«Силовые упражнения с большим количеством повторений вызывают повышенный приток крови к мышцам (для нейтрализации образующейся в результате работы молочной кислоты). Улучшается кровоснабжение и питание окружающих тканей. Во время тренировки также повышается температура тела и активно выводится жидкость. Визуально целлюлитные бугорки при этом могут уменьшаться, так как жировые клетки удерживают много воды», — комментирует наш эксперт.

Зоне рук подойдут: работа с гантелями, отжимания с разной постановкой рук, подтягивания. А для работы всего организма стоит подключить плавание или акваэробику.

Не забудьте про массаж

Важно помнить, одними упражнениями невозможно избавиться от целлюлита полностью, но они играют важную роль в борьбе с ним. Помимо упражнений, стоит подключить различные массажные техники, МФР-тренировки и правильное питание. В качестве курса массажа можно подключать такие техники, как:

- лимфодренажный — мягкий, щадящий массаж, направленный на стимуляцию лимфатической системы, что помогает вывести из организма лишнюю жидкость и токсины;

антицеллюлитный — активный массаж, направленный на стимуляцию кровообращения, лимфодренажа и разрушение жировых клеток;

вакуумный — баночный или аппаратный;

гидравлический;

домашний самомассаж.

Какое питание при борьбе с целлюлитом правильное

«Правильно составленный рацион поможет уменьшить жировую прослойку, улучшить обмен веществ, укрепить кожу и соединительные ткани. Основная цель — создать дефицит калорий без ущерба для здоровья и мышечной массы», — рассказывает специалист. Вот что важно в рационе.

1. Создание дефицита калорий.

2. Изменение соотношения микроэлементов.

3. Увеличение потребления клетчатки.

4. Витамины и минералы для поддержания здоровья и улучшения состояния кожи. Тут вам отлично подойдут:

витамин С (цитрусовые, перец, брокколи),

витамин Е (орехи, семена, растительные масла),

селен (бразильские орехи, тунец, яйца),

цинк (морепродукты, мясо, орехи).

5. Пейте побольше воды.