Южная Корея нарастила поставки косметики в Россию

В конце марта 2025 года объемы поставок южнокорейской косметики в Россию увеличились в 1,4 раза в сравнении с аналогичным периодом 2024-го и достигли отметки в $28,9 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы азиатской страны.

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В публикации говорится, что речь идет как об уходовой, так и о декоративной косметике. Весенние показатели превысили статистику февраля на 20% и стали рекордными с ноября прошлого года.

В России самой большой популярностью пользуются уходовые средства ($27,3 млн). Остальные категории товаров российские импортеры закупают в меньшем количестве. Согласно аналитике, общая сумма доходов Южной Кореи от поставок средств для макияжа глаз составила $734 тыс., на губных помадах страна заработала $701 тыс., на пудрах — $100 тыс.

До этого врач-косметолог и дерматовенеролог центра «Медфрендс» Амина Ахметова заявила, что корейская косметика подходит не всем россиянам.

По ее словам, в ней содержится значительное количество отбеливающих компонентов и кислот, что может вызвать повышенную чувствительность и пересушивание. Специалист отметила, что еще одной отличительной особенностью корейских средств является многоступенчатый подход и нанесение в несколько слоев.