Как выбрать идеальное пальто

Среди ярких и необычных моделей в гардеробе каждой девушки далеко не в последних рядах красуется то самое базовое пальто на все случаи жизни. Классика всегда в тренде. Это не просто одежда, а демонстрация статуса и стиля.

Подобрать элементы «капсульного гардероба порой становится задачей «со звездочкой. Модельеры упрощают муки выбора и рекомендуют присмотреться к базовом серым, бежевым и темным оттенкам. Они универсальны. Но чтобы точно не прогадать, сделать ставку стоит именно на «черную лошадку. В этом абсолютно уверена дизайнер одежды Светлана Князева.

«Это базовое пальто, которое может быть модным еще спустя несколько лет. Такая инвестиция долгосрочная.

Пальто, как отдельный вид верхней одежды, появился в XVIII веке. Само слово имеет испанское происхождение «palletoque. Его переводят как «плащ и «головной убор. В каждой стране у этой верхней одежды свой характер. В Англии популярны строгие шерстяные далфкоты, во Франции славятся элегантные рединготы, а в России меховые шинели.

А вот пальто с пометкой «Зроблена у Беларуси появилось почти 100 лет назад. Фотографии или эскизы того самого первого образца не сохранились. Начиналась история фабрики с производства ватников, а расцвет пальто пришелся на 50-е годы прошлого века. Тогда утепленное «верхнее платье считалось предметом роскоши и неизменным атрибутом белорусской интеллигенции, а еще комсомольских и партийных работников. Впрочем, актуальность пальто не растеряло и в наши дни. Сейчас это уже проверенная временем классика.

«Белорусское пальто это в обязательном порядке продукт, который прошел трехступенчатый контроль качества, где вы не найдете необработанных ниток, кривых швов. Это абсолютно точно можно сказать. И чаще всего в составе ткани этого изделия будут присутствовать натуральные волокна.

Понятие «пальто применимо практически ко всем моделям разной длины. Ведущий дизайнер-модельер Инна Литвинова уверена, что термин с приставкой «полу уже не используют:

«В понимании людей полупальто это половина пальто. То есть, оно короткое. Это уже устаревшее понятие. Среди актуального видового разнообразия скорее выделяют деми-пальто, утепленные и зимние варианты.

Но зато несколько веков остаются неизменными понятия: однобортные и двубортные пальто. Отличить их очень легко по количеству маленьких деталей.

«Двубортное пальто подразумевает два ряда пуговиц. В первом же варианте их несколько меньше, — объясняет Инна Литвинова.

На таких аксессуарах все и держится. Пуговицы в виде натурального рога, жемчуга, дерева, мрамора, с гербами, львами и коронами иногда эти крошечные детали диктуют дизайнерам, как создавать новую версию.

«Можно всегда просто пуговки менять. Все просто. Одно пальто прошей с тремя видами пуговиц это будет несколько разных образов, — советует ведущий дизайнер-модельер.

В этом сезоне, например, в моде золотые элементы. Они смотрятся дорого и роскошно. Но это не про стоимость белорусского пальто. Самые дорогие модели из стопроцентной шерсти стоят около тысячи белорусских или 27 тысяч российских рублей.

Еще один беспроигрышный вариант для весны/осени пальто с расширенными плечами, немного оверсайз, но с акцентом на классическую базу. Но главный хит следующего года стиль хищницы. В этом не сомневается Инна Литвинова:

«Новая классика. Леопардовый принт «маст хэв! В следующем году просто сюда добавится зебра.

Поэтому не бойтесь экспериментировать, играйте с образами, аксессуарами. Будьте разными, используя одну и ту же вещь. И, возможно, тогда вы найдете ту самую, свою идеальную вещь.