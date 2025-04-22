Шесть стойких фиксаторов для макияжа

Пот или ветер, апрельский снег или первые дожди — всё это не важно, если в косметичке есть проверенный спрей-фиксатор. Он спасёт мейк и поможет выглядеть свежо весь день, а не только в первые пять минут после выхода из дома. И больше никаких поплывших стрелок, пятнистых от румян щёк и плешивых бровей! Вот 6 баночек, которые обеспечат ультимативную стойкость.

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Фиксатор для макияжа, Clarins

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Ложится мягкой, почти неощутимой дымкой с лёгким ароматом роз. Упаковка похожа на милый минималистичный флакон парфюма. Подойдёт тем, кто хочет закрепить макияж и освежить его в течение дня, сохраняя естественный, сатиновый финиш.

Спрей-фиксатор для макияжа, D’Alba

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Внутри экстракт белого трюфеля и комплекс из восьми видов гиалуронки. Работает по простому принципу: в достаточной степени увлажняет кожу и поэтому не провоцирует появление жирного блеска. Макияж точно не стечёт в декольте к середине жаркого дня!

Фиксатор для макияжа, Frudia

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Продукты формата «два в одном» мы уважаем: они экономят не только деньги, но и место в косметичке. А этот спрей и лицо к макияжу подготовит, и зафиксирует продукты на месте. В составе есть экстракт центеллы, который успокоит раздражённую кожу.

Увлажняющий спрей-фиксатор с экстрактом берёзового сока, Derma Factory

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Работает по принципу «сэндвича» для максимальной стойкости. Сначала надо нанести спрей на лицо перед макияжем, дать ему впитаться, а затем сделать свой обычный мейк. В конце снова попшикайтесь фиксатором, чтобы усадить продукты на коже и закрепить их на месте.

Увлажняющий спрей-фиксатор для макияжа, Influence Beauty

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Флакон, который стоит носить с собой в самые жаркие дни. Помимо базовой фиксации мейка он ещё и освежает кожу, добавляя сияния. А ещё пригодится офисным: когда уже не будет сил терпеть сухой воздух из кондиционеров, банка спасёт от засухи и приятно освежит.

Увлажняющий спрей-фиксатор макияжа, Eden

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Рабочая лошадка на каждый день, которую не придётся приручать. Спрей надолго зафиксирует косметику — главное, не забудьте встряхнуть флакончик перед использованием. И внимательнее с распылителем: чтобы спрей сработал, как задумано, используйте его на расстоянии 20 сантиметров от лица.