Как «уродливые» аксессуары завоевывают мир моды

Помните, как еще лет 10 назад, знаменитые кроксы считались максимально странной и несуразной обувью? Зато теперь они прочно вошли в повседневную жизнь и успели обзавесись массой дешевых подделок. А как насчет свитера с оленями, как у мистера Дарси из «Бриджит Джонс»? Тот тоже стал атрибутом гламурных и знающих толк в моде мужчин. Разбираемся, как столь «уродливые» вещицы внезапно взлетели в топ трендов и заставили гоняться за ними модников и модниц всего мира.

Оверсайз, «рванина» и бабушкины жакеты

Поклонники стильной одежды настолько привыкли к безупречно скроенным и идеально сидящим по фигуре нарядам, что появление на подиумах необычных фасонов поначалу восприняли с долей недопонимания. Зато потом как раскусили и распробовали! Главная фишка огромных пуховиков, кофт и штанов, визуально увеличивающих бедра в размере — как раз в контрасте. Даже «крупных габаритов» дама в большом пальто будет смотреться куда более хрупкой. Плюс оставит простор для фантазии всем окружающим. Выставлять все напоказ — давно не комильфо, а умело прятать и достоинства и недостатки под «овер» теперь советуют многие стилисты и дизайнеры.

Кофты с затяжками и даже дырами, джинсы с грязными потертостями, будто их носили не снимая весь год — больше не показатель неаккуратности. Ухоженные и лощеные девушки с удовольствием носят подобные вещи и не выглядят замарашками.

Странная обувь

Пару лет назад один известный мировой бренд запустил в продажу «грязные» кроссовки. Изрядно потертая (искусственно) обувь обошлась стилягам в приличную сумму, более 120 тысяч рублей. Казалось бы, чем не проще купить новые кеды и разносить их как следует. Но модельеры идеально все просчитали и сыграли на опережение, заставив поклонников рукоплескать находке. Про обувь, напоминающую копыта животных, тоже немало говорили именитые знатоки трендов.

Ее называли чуть ли не самой безобразной за всю историю создания туфлей и ботинок. Но вопреки всем пересудам, «копыта» теперь признают одной из самых удобных в повседневной носке. Поклонники модели отмечают ее эргономичность и удобство при ходьбе. К тому же на улице необычный дизайн всегда вызывает резонанс. Это вам не приевшиеся туфли-лодочки.

Сумка-вермишель, клатч-рыба и клетчатые баулы

В 90-е клетчатые сумки из клеенчатой ткани были почти в каждой семье. В них таскали продукты с рынка, возили вещи на продажу, но никто и не думал щеголять в них на праздничных мероприятиях. Сегодня запросто можно встретить дорого одетых женщин с таким вот баулом на плече. И лежит в нем стандартный дамский набор — кошелек, помада, пудреница, смартфон, зонтик на случай дождя. Дизайнеры выпускают и мини-модели для любительниц миниатюрных аксессуаров.

Особенно выделяются среди оригинальных дизайнов сумка-спагетти, сумка-рыба, сумка-конфета. Версии от кутюр не всегда доступны дамам из-за бешеной стоимости, да и создаются они ограниченным тиражом. Но наши умельцы успели скопировать и растиражировать идею. Теперь необычные сумки можно купить и за 1000 и за 500 рублей на маркетплейсах или в отделах масс-маркета в ТЦ.

Так в чем секрет успеха нелепых вещей

На этот вопрос есть только один логичный ответ — в их несовершенстве и странности. Именно их так давно не хватало людям в изысканных коллекциях модельеров. Угги, кроксы, авоськи для продуктов, оверсайз костюмы мгновенно полюбились приверженцам всего необычного и одновременно удобного. Многие наконец вспомнили главное правило моды — человек украшает собой одежду, а не наоборот. Главное, носить даже несуразные вещи с гордо поднятой головой и ровной осанкой. Тогда и свитер с катышками вас не испортит.