Топ-3 эффектных образа в кантри-стиле

Леди-ковбой или очаровательная жительница западных прерий, — какой образ на весну выберете вы? Кантри-стиль, несмотря на всю свою специфичность и аутентичность, остается в трендах уже не первый год. Стилист Анна Савельева в беседе с WomanHit рассказала, как его правильно обыгрывать в повседневной жизни, чтобы выглядеть модно, а не нелепо.

«С кантри стилем очень легко и просто перегрузить, выглядеть комично. Потому что кантри из масс-маркета, например, выглядит очень дешево. И если будет слишком много бахромы, будет выглядеть, как если бы вы пошли на Хэллоуин. Поэтому я не рекомендую перебарщивать с образами», — предостерегает эксперт.

Казаки + шорты

Замшевые или кожаные казаки, короткие или высокие — обязательный атрибут кантри-стиля. От них-то и будем «плясать», дополняя обувь подходящей по тематике одеждой. Не стоит надевать сразу широкополую шляпу с отворотами, куртку со свисающими с рукавов кисточками. Достаточно подобрать в меру короткие шорты, чтобы можно было без стеснения гулять в них по городу. Лучше, если они будут из денима. Дополним образ клетчатой рубашкой из натурального хлопка — и готово!

Казаки + шляпа + носки

В этом варианте упор будет сделан опять же на обувь и на ваш головной убор. Носки стилист рекомендует выбирать длинные, с необработанным краем, который будет виднеться из полусапог. Добавляем комичную ковбойскую шляпку — и вот вы уже вылитая «невеста лихого наездника из дикого-дикого Запада». Принтом в этом случае образ лучше не перегружать. Выбираем натуральные однотонные вещи.

«Конечно, можно выпустить свою фантазию и надеть платье в какой-то мелкий цветочек», — говорит эксперт.

Казаки + джинсы