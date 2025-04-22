Ковбойская тема: топ−3 эффектных образа в кантри-стиле
Леди-ковбой или очаровательная жительница западных прерий, — какой образ на весну выберете вы? Кантри-стиль, несмотря на всю свою специфичность и аутентичность, остается в трендах уже не первый год. Стилист Анна Савельева в беседе с WomanHit рассказала, как его правильно обыгрывать в повседневной жизни, чтобы выглядеть модно, а не нелепо.
«С кантри стилем очень легко и просто перегрузить, выглядеть комично. Потому что кантри из масс-маркета, например, выглядит очень дешево. И если будет слишком много бахромы, будет выглядеть, как если бы вы пошли на Хэллоуин. Поэтому я не рекомендую перебарщивать с образами», — предостерегает эксперт.
Казаки + шорты
Замшевые или кожаные казаки, короткие или высокие — обязательный атрибут кантри-стиля. От них-то и будем «плясать», дополняя обувь подходящей по тематике одеждой. Не стоит надевать сразу широкополую шляпу с отворотами, куртку со свисающими с рукавов кисточками. Достаточно подобрать в меру короткие шорты, чтобы можно было без стеснения гулять в них по городу. Лучше, если они будут из денима. Дополним образ клетчатой рубашкой из натурального хлопка — и готово!
Казаки + шляпа + носки
В этом варианте упор будет сделан опять же на обувь и на ваш головной убор. Носки стилист рекомендует выбирать длинные, с необработанным краем, который будет виднеться из полусапог. Добавляем комичную ковбойскую шляпку — и вот вы уже вылитая «невеста лихого наездника из дикого-дикого Запада». Принтом в этом случае образ лучше не перегружать. Выбираем натуральные однотонные вещи.
«Конечно, можно выпустить свою фантазию и надеть платье в какой-то мелкий цветочек», — говорит эксперт.
Казаки + джинсы
«Порой достаточно надеть джинсы, выбрать какой-то ремень грубый, кожаный, казаки. Или, например, если вам идет головной убор, такой как шляпа, тоже можно добавить. Или же выбрать повязку в виде косынки, которая завязывается сзади, оставляя волосы чуть растрепанными», — рекомендует стилист.