Раскрыта стоимость пластики 60-летней звезды сериала «Бальзаковский возраст»

Хирург Денис Агапов раскрыл стоимость дорогостоящей пластики российской актрисы театра и кино Жанны Эппле. Соответствующий комментарий публикует Telegram-канал «Звездач».

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По словам доктора, 60-летняя звезда сериала «Бальзаковский возраст» стала выглядеть на десять лет моложе после хирургического вмешательства. При этом он заявил, что знаменитость потратила на коррекцию внешности от 600 до 1,2 миллиона рублей.

«Лицо без признаков перерастяжения, без выраженного разобщения жировых пакетов. Видно, что женщина за собой ухаживает, косметологи не зря едят свой хлеб и получают копеечку. Жанна прекрасный кандидат на выполнение эндоскопической подтяжки средней трети лица. Результат очень хороший, доктору респект, а пациентке особое спасибо за хорошее отношение к своему лицу и себе», — высказался Агапов.

Ранее в апреле дочь Иосифа Пригожина решилась на повторную пластику. 28-летняя наследница бизнесмена рассказала, что в рамках первой пластической операции не удалось сделать желаемую фигуру из-за большого объема работы.