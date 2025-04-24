Елена Перминова поделилась кадрами фридайвинга

Экс-избранница российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова в бикини снялась с молодым возлюбленным, манекенщиком Тарасом Романовым, под водой. Соответствующий ролик появился в ее Telegram-канале, который насчитывает 68,7 тысячи подписчиков.

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38-летняя знаменитость поплавала с Романовым в слитном лиловом купальнике на тонких бретелях. В свою очередь, манекенщик предстал на размещенных кадрах в черных шортах. При этом пара надела маски для плавания.

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«Нашла видео, где мы с Тарасом погрузились вместе еще в Мексике. Для него это был первый опыт фридайвинга. Я опустилась на 20 метров, а он на 17! Что очень и очень круто», — написала звезда.

Ранее Перминова высказалась о финансовой стороне отношений с Лебедевым. Знаменитость заявила, что ее удивили комментарии о том, кто ее обеспечивает.