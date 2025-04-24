«Страшная полоса на шее». Дочь Заворотнюк показала результат процедур у косметолога

Анна Заворотнюк сделала омолаживающие процедуры через 20 дней после родов. Блогерша рассказала о походе к косметологу в соцсети.

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В начале апреля 2025 года Анна впервые стала мамой, родив сына по имени Марсель. После родов знаменитость начала активно восстанавливать фигуру и улучшать состояние кожи. И первым делом она отправилась к косметологу на омолаживающие процедуры.

В личном блоге Анна показала кадры из кабинета косметолога с повязкой на шее. По словам блогерши, она довольна результатом.

© Passion.ru

«Поставили диспорт в лоб. И закололи гиалуронку в кольца Венеры. Вообще не больно, остается такая страшная полоса на шее. Но она через неделю уйдет. Буду пугать прохожих», — высказалась Заворотнюк.

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