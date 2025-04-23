Названа самая «скуфская» одежда

Белые носки с сандалиями признаны самой «скуфской» одеждой. Об этом «Газете.Ru» рассказала пресс-служба сервиса по выкупу и доставке товаров из-за рубежа CDEK.Shopping, которая провела опрос.

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Самой «скуфской» одеждой опрошенные назвали сочетание белых носков и сандалий (74%). За треники вытянутыми коленками проголосовали 63% участников опроса, за синтетические спортивные костюмы из 1990-х — 46%, а за рубашки с «деревенским» узором — 43%. Наименьшее количество голосов набрали гольфы под шорты (27%) и кожаные куртки с бахромой (18%).

По мнению 39% россиян, такая одежда выглядит безвкусно. Еще 33% опрошенных считают, что в ней невозможно выглядеть стильно, а 18% респондентов думают, что что ее носят только те, кто не разбирается в моде.

При этом больше половины россиян (56%) признались, что в их гардеробе были «скуфские» вещи, но они либо выкинули их, либо носят только на даче. 28% опрошенных заявили, что у них нет такой одежды, но они знакомы с теми, кто ее носит.

По словам 29% респондентов, люди ходят в «скуфских» вещах, поскольку им все равно на свой внешний вид. Еще 22% опрошенных считают, что такую одежду носят те, кто не следят за трендами.

Больше половины россиян (63%) заявили, что не поменяют свое мнение о «скуфской» вещи, даже если узнают, что ее выпустил Дом моды (Gucci, Louis Vuitton или Balenciaga). Остальные опрошенные признались, что для них бренд является весомым аргументом.

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