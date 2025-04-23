Певица Плетнева призналась, какую пластическую операцию хочет сделать

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева призналась, что хотела бы сделать пластическую операцию груди. Об этом сообщает «Пятый канал».

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По ее словам, ей не нравится то, как ее грудь стала выглядеть в откровенных костюмах. Она уточнила, что когда-то у нее был полноценный четвертый размер, однако теперь она носит белье со специальными вставками или использует грим.

«Я всегда была очень стройная, но грудь была очень большая. Я кайфовала от этого, считала ее своим достоинством и, конечно же, этим пользовалась. С каждым малышом уходил один размер. В итоге я осталась с пуш-апом», — поделилась Плетнева.

В марте телеведущая Ксения Бородина призналась подписчикам, что делала пластику груди. Звезда рассказала об этом в соцсетях, отвечая на вопросы об операциях, которые стали популярными среди звезд шоу-бизнеса.

Блогер подчеркнула, что поддерживает себя в форме консервативными методами. Звезда практически отказалась от алкоголя, перестала завтракать и начала много ходить. По словам Бородиной, она не ограничивает себя в выборе продуктов, но ест мало, поскольку быстро наедается. Телеведущая отметила, что периодически активно занимается спортом, однако пока поставила тренировки на паузу.