Что такое дофаминовая одежда и почему она стала трендом этого года

Долой скучную классику в гардеробе. Даешь дофаминовую одежду! Примерно с таким девизом врываются в нынешний весенне-летний сезон и дизайнеры, и стилисты. Объясняем, почему этот тренд с нами всерьез и надолго, и откуда он вообще взялся в мире моды.

Тренд из прошлого века

Само понятие «дофаминовой одежды» берет начало еще с 30-х годов прошлого столетия, когда ученый из Индии Д. Р. Гхадиали высказал предположение, что самочувствие человека во многом зависит от оттенков вещей, которые он носит. Он уверял, что красный разгоняет пульс, возбуждает, а синий приносит умиротворение и покой. Однако позднее психиатр Кристо Ван Меер заявил, что на наши органы и системы цвета одежды не слишком виляют. Тут важнее ассоциации, которые возникают при виде того или иного оттенка.

Так, у одного человека может повышаться настроение от желтого цвета и легких материалов (шифона, шелка), а других тот же желтый может угнетать, а невесомая одежда — доставлять дискомфорт. Психиатр считал сам термин дофаминового гардероба — не более чем уловкой маркетологов, призванной мотивировать покупателей выбирать яркие цвета не только в теплое время года, но и зимой.

При чем тут ковид и массовая апатия

Справедливости ради, надо сказать, что лайфхак сработал. И вот уже не первый сезон на улице можнов встретить модниц в небесно-голубых сапогах, шубках цвета фуксии, изумрудных шляпках. Они сразу выделяются в однообразной серой толпе, и, кажется, очень гордятся этим фактом.

В 2021 году, после пандемии коронавируса яркие оттенки стали появляться в коллекциях кутюрье намного чаще, чем раньше. Эксперты объясняли это желанием модельеров вернуть потребителей к прежней жизни, вытащить их черного траурного плена переживаний и замкнутости. И вот, в 2025 году наблюдаем настоящий расцвет дофаминового стиля.

Как создать стильный дофаминовый образ

Современные стилисты считают тренд одним из самых перспективных. В магазинах и на маркетплейсах появляется все больше смелых, порой даже кричащих вещей. Есть из чего выбрать и составить уникальный образ для прогулок и вечерних мероприятий. Даже рабочий дресс-код во многих компаниях теперь позволяет носить не только пресловутый «белый верх, черный низ». Можно смело экспериментировать и, конечно, создавать себе прекрасное настроение даже в хмурую погоду.

Однако тут, как и в любом модном направлении, важно держать себя в рамках, не объединяя в одном образе сразу несколько ярких оттенков.

«Сочетать нужно аккуратно и правильно. Процентов 60 должна быть какая-то нейтральная одежда, к примеру, бежевая или какая-то нейтральная, та нейтральность, которая подходит именно вам. И 30% — как раз дофаминовое, что-то яркое, и 10% акцентное, что-то очень такое, типа обуви или сумки.

Такая одежда помогает людям посмотреть на этот мир с улыбкой», — советует стилист Анна Савельева.