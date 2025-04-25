Флоренс Пью вышла в свет в провокационном наряде

Британская актриса Флоренс Пью посетила афтепати премьеры фильма «Громовержцы» в Великобритании в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

29-летняя знаменитость вышла в свет в прозрачном наряде, состоящем из корсетного платья, декорированного многочисленными люверсами по всей длине, и плаща из соответствующего материала.

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Помимо этого, звезда надела обувь на высоких каблуках. Свой образ она завершила укладкой с эффектом мокрых волос и макияжем в нейтральных оттенках.

Ранее в апреле Флоренс Пью в прозрачном бюстгальтере снялась для журнала. Знаменитость предстала на одном из кадров в желтом наряде бренда David Koma.