В креме La Roche-Posay найдено опасное вещество

Роспотребнадзор обнаружил в популярном креме от прыщей Effaclar Duo+M французского бренда La Roche-Posay ядовитое вещество — бензол, вред которого для человека научно доказан. Доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов объяснил, что бензол — это летучий органический компонент, признанный канцерогеном. Он провоцирует развитие серьезных заболеваний, включая онкологические:

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различные заболевания крови, в том числе онкологические;

нарушения в работе костного мозга;

острые психотические состояния;

поражения печени;

различные онкологические заболевания.

Международное агентство по изучению рака (МАИР) классифицирует бензол как канцероген группы 1, что означает, что в больших количествах это вещество, которое, кстати, также содержится в сигаретном дыме и выхлопных газах автомобиля, может спровоцировать острый лимфолейкоз, множественную миелому, неходжкинскую лимфому и другие виды рака крови. При этом известно, что к негативным последствиям для здоровье может приводить даже небольшое количество бензола, если взаимодействовать с веществом регулярно.

Роспотребнадзор уже направил информацию о фактах нарушений в прокуратуру Москвы для возможной организации контрольных мероприятий в отношении интернет-магазинов, где реализовываются аналогичные косметические средства. Кроме того, ведомство сообщило, что направило маркетплейсам письмо с требованием не допускать продажу указанной продукции.