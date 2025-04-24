Какие появились новые тренды на юбки в 2025 году

Какие модели юбок актуальны весной и летом 2025 года? Super вместе со стилистом расскажет о модных тенденциях и стильных образах с фото.

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Когда как не весной и летом носить юбки! Тем более дизайнеры приготовили много идей и по фасонам, и по стилизации. Главный их посыл — нет ничего невозможного. Модные юбки 2025 — это разнообразие, в котором каждая девушка сможет найти несколько подходящих моделей. Раскрываем тему вместе с дипломированным стилистом Ольгой Родиной.

Модные юбки 2025 года: тренды и тенденции

Юбка способна придать женственности любому образу. А если правильно подобрать фасон, то эта вещь ещё и удачно скроет несовершенства фигуры.

«Обладательницам пышных бёдер подойдут модели А-силуэта ниже колена с акцентом на талии. Если у вас тип фигуры "прямоугольник" и узкие бёдра, то присмотритесь к юбкам-"солнце", баллонам и плиссе, которые добавят недостающий объём. Девушкам с фигурой "песочные часы", в принципе, подойдёт любой крой. Остановимся подробнее на актуальных трендах», — Ольга Родина.

Цвета и текстура

Если говорить про материалы и текстуры, то в первую очередь хочется упомянуть деним, особенно в длине макси и А-силуэта. Вельвет и замша — дизайнеры ставят на тактильные ткани, которые дарят ощущение уюта. То же настроение передают трикотажные позиции — прямые, расклёшенные или плиссе. Бохо-эстетику отражают летящие ткани.

По трендовым цветам выделяются следующие:

оттенок сливочного масла;

наивно-розовый;

мокко-мусс;

небесно-голубой;

фисташковый;

красный;

бургунди;

мандарин.

Длина и силуэты

Современная мода хороша тем, что в моде то, что вам идёт. Уже несколько лет с нами миди, которые заставили нас на время забыть про макси и тем более про мини. Пару сезонов назад макси победоносно вернулись на фэшн-арену, за ними подтянулись и короткие позиции, и даже ультрамини. По силуэтам тоже есть где разгуляться — выбирайте тот, что лучше подчеркнёт достоинства вашей фигуры. Что касается посадки, то в фокусе внимания у дизайнеров — низкая, на бёдрах. Хотя среднюю тоже никто не отменял.

Модные юбки на весну 2025 года

Бесспорно, весной юбки забирают пальму первенства у брюк. Модные юбки 2025 легко подстраиваются под капризную, не устоявшуюся после зимы погоду. Комбинируйте их с разноцветными колготками, а также с лосинами. И не стесняйтесь надевать юбку поверх брюк и джинсов (да, всё ещё можно). А длинные гольфы и носки станут той самой изюминкой вашего образа.

Лёгкие ткани

Поскольку устанавливается тёплая погода, то пора вспомнить про лёгкие ткани — шёлк, атлас, вискозу. И прозрачный тренд не забываем: просвечивающаяся юбка прямого силуэта, длинная футболка, бомбер и остроносые туфли — поддержим гранж-стилистику.

Сочетания с верхней одеждой

Современные тенденции таковы, что границы дозволенного оказались размыты, и формула «сочетание несочетаемого» стала во главу угла. Так, строгая юбка-карандаш отлично себя чувствует в компании с расслабленным и немного озорным бомбером. А женственный и немного романтичный А-силуэт прекрасно ладит с дерзкой косухой, которая, кстати, умудряется находить общий язык с любым поясным изделием. Впрочем, ещё более лояльным настроем отличается тренч, сколько бы мемов про него ни придумывали. И довольно свежее решение — укороченный тренч, который не скроет красоту вашей юбки.

Цвета и принты

На повестке натуральные оттенки, которые сделают ваш базовый гардероб. Оливковый, шоколадный, песочный, винный соперничают по степени универсальности и адаптивности. А кроме того, эти благородные цвета отвечают вездесущей эстетике old money. Как бы то ни было, весна — это переход на светлую сторону, а значит, стоит присмотреться к другим трендовым оттенкам вроде сливочного масла и нежно-голубого.

Что касается принтов, то весной всё распускается не только в природе: мелкий цветочек уже много сезонов настраивает нас на романтический лад, но в 2025 фэшн-эксперты предлагают мыслить шире, примерив юбки с крупными раскрывшимися бутонами роз, маков, пионов или ромашек. А кроме того, недавно дизайнеры снова обратили свои взоры к узору polka dot, доказав, что горошек не старит, а напротив, добавляет игривости и свежести.

Модные юбки на лето 2025 года

Летний гардероб невозможно представить без юбки — в бельевом стиле или льняной, длинной белой или джинсовой мини. Босоножки, сандалии, лодочки, вьетнамки — юбка будет по-разному смотреться с тем или иным видом обуви.

Яркие цвета

Кажется, сливочно-жёлтый и нежно-голубой вытеснили с пьедестала почёта своих собратьев по палитре. Во всяком случае, именно эти оттенки сразу бросаются в глаза при виде новых коллекций брендов. Однако безусловным лидером среди летних цветов является белый — вечная база, которая способна адаптироваться под любые обстоятельства, тем более когда речь заходит о юбках. Мини в складку, расслабленная макси или сдержанный карандаш — с любым из этих вариантов можно составить десятки образов. Ну а поскольку лето — яркая пора, то и без сочных красок здесь никак не обойтись. Красный, оранжевый, розовый — такие юбки считаются акцентными, поэтому над стилизацией придётся поломать голову.

Модные фасоны юбок в 2025 году

2025-й — это свобода самовыражения: с великодушного позволения мировых дизайнеров нам доступны юбки в совершенно разных стилях — от околоспортивных и минималистичных до самых романтичных и фантазийных. Стилист Ольга Родина предлагает обратить внимание на следующие тренды: универсальности этим фасонам не занимать.

Плиссе

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С белой юбкой плиссе можно составить классный образ в стиле теннис-кор: топ или поло плюс кеды или кроссовки с гольфами или носками. А вот аксессуары — сумки, серьги — не обязательно должны быть «спортивными». В прохладную погоду сверху можно накинуть объёмный жакет. А с замшевой юбкой в складочку легко собрать наряд в стиле бохо: майка, кожаный пиджак и грубые сапоги-чопперы вам в помощь.

Карандаш

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Этот фасон уже который сезон не выходит из моды. Собственно, юбка-карандаш — это неотъемлемый атрибут популярного офискора. Поддерживаем тему за счёт блуз или рубашек, лаконичных лодочек, слингбэков и балеток. С рубашку, к слову, стоит пофантазировать: оставьте её навыпуск полностью, либо заправьте лишь один край. Также её интересно задрапировать на талии с помощью броши. Офискор — это, конечно, стиль деловой, но с яркими акцентами, которые подчеркнут вашу индивидуальность.

А-силуэт

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Такая юбка подходит под самые разные типы фигуры, и при плохо выраженной линии талии эта вещь её подчеркнёт. Самой универсальной я считаю модель ниже колена. Ко всему, что выше, стоит относиться осторожно и отталкиваться от строения ног. Такая длина может невыгодно «порезать» ваш силуэт. Куда проще обстоят дела с миди: изящности икрам и щиколоткам придадут балетки или туфли на каблуке kitten heel. А мини-юбки «дружат» с сандалиями и кедами.

Мини

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Тут хочется остановиться на посадке: в моду вернулись мини-юбки на бёдрах. Это могут быть ультракороткие варианты, либо с декором, либо с поясом с пряжкой (привет, нулевые!). При желании такую юбку легко вписать в разные повседневные образы — с водолазками, жакетами и блузами. Летом переобуваемся в босоножки. Интерпретация множество — всё зависит от цвета и материала юбки.

Юбка-шорты

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Такая модель пришла к нам из мира тенниса. И пусть популярный несколько сезонов подряд теннис-кор сейчас немного сдал позиции, но юбка-шорты, в том числе плиссе, всё ещё актуальна. Она может быть максимально короткой, но при этом комфортной, потому что всё, что нужно, прикрыто. Носим с поло и кедами. В деловой образ юбку-шорты тоже легко интегрировать: например, вариант в клетку с запахом сочетаем с блузой и вельветовым жакетом.

С запахом

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В основном речь идёт о юбках в длине миди, в которые полы накладываются друг на друга. Вещь из плотной костюмной ткани отвечает требованиям офискора и легко комбинируется с водолазкой либо поло, сверху — жакет. Шелковистые летящие ткани — это история про лето: такие юбки на одной волне с шёлковыми топами или корсетами. Увеличиваем степень лёгкости за счёт босоножек с тонкими ремешками.

Ассиметрия

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Асимметрия сейчас в тренде как никогда. Взять хотя бы недавно покорившие мировой подиум брюки с разной длиной штанин. Сложный крой наблюдается не только у брюк, но и у юбок. Воланы, разрезы, рюши, разная длина — сама по себе такая вещь акцентная, поэтому к ним в пару, чтобы не утяжелять образ, выбираем минималистичные плечевые изделия.