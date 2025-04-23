Soft glam – это макияж вне трендов. Он подчеркивает естественную красоту и подходит для любого случая.

Основа макияжа – ровная, сияющая кожа. Используется легкий, но пигментированный тон и консилер. На выступающие участки наносится сияющий фильтр для эффекта подсвеченной изнутри кожи. Контуринг выполняется кремовыми продуктами, добавляются румяна и немного бронзера для легкого загара.

Как повторить макияж в стиле Моники Беллуччи

Глаза оформляются сияющими кремовыми тенями и мягкими коричневыми оттенками. В завершение – тени с влажным блеском, акцент во внутреннем уголке и хорошо прокрашенные ресницы.

Результат — сдержанный, но роскошный макияж, который подчеркивает черты, не перегружая образ.

Подробнее о том, как повторить такой макияж рассказала в своем видео блогер @julyabay.