Как восстановить ногти после снятия гель-лака

Гель-лак на ногтях — это, конечно, красиво и удобно. Но нужно помнить и о том, что такое покрытие наносит вред ногтевой пластине, и периодически нужно делать перерывы в ношении геля. Укрепление ногтей после снятия лака — важный процесс, который поможет восстановить их здоровье и предотвратить ломкость. Вот несколько шагов и рекомендаций, которые могут помочь в этом.

Правильное снятие гель-лака

Важно не только правильно наносить гелевое покрытие, но и снимать его. Ни в коем случае не сдирайте его, даже если гель сам отходит. Это может повредить верхний слой ногтя. В домашних условиях лучше воспользуйтесь специальным средством для снятия гель-лака. Нанесите его на ватный диск, приложите к ногтю и оберните фольгой. Оставьте на 10—15 минут. После размягчения аккуратно сдвиньте лак с ногтя деревянной палочкой и удалите. Затем отполируйте ноготь мягким бафом.

Уход за ногтями

Если вы часто используете гель-лак, важно делать перерывы между процедурами. Позвольте ногтям отдохнуть от покрытия на несколько недель для естественного возобновления. После снятия гель-лака следует уделить внимание уходу за ногтями. Используйте мягкую пилочку, чтобы придать пластине форму и удалить неровности. Регулярно наносите увлажняющие средства, такие как масла для кутикулы (например, масло жожоба или миндальное). Это поможет восстановить эластичность и предотвратить ломкость. Также используйте крем для рук, чтобы поддерживать кожу и ногти увлажненными.

Специальные средства

Используйте специальные укрепляющие средства. Выбирайте укрепляющие базы, которые содержат кератин или кальций. Существуют специальные лаки для укрепления, которые помогают делать ногти прочными и предотвращают их ломкость. Также можно делать ванночки для ногтей с морской солью, маслами и другими средствами.

Избегайте вредных факторов

Чтобы предотвратить дальнейшее повреждение ногтей, носите перчатки при использовании химикатов, например, во время уборки или работы с моющими средствами. Также важно не использовать ногти как инструменты — не открывайте упаковки и не выполняйте другие действия, которые могут повредить пластине.

Витамины и питание

Здоровье ногтей также зависит от питания. Добавьте в пищу витамины группы B, E, биотин и минералы (цинк, кальций) — они способствуют укреплению ногтей. Также следите за сбалансированным питанием. Ваш рацион должен быть богат белками, овощами и фруктами.