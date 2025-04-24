Чем опасен канцероген, найденный в кремах La Roche-Posay

Бензол обнаружили в креме компании La Roche-Posay. Это вещество в чистом виде может спровоцировать развитие онкологических заболеваний, проблемы с почками, а в крайних случаях — привести к инвалидности и потере трудоспособности. Об этом «Вечерней Москве» сообщили эксперты.

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Так, косметолог Марият Мухина отметила, что страхи о вреде бензола преувеличены, поскольку бензольную кислоту (Е210) используют как добавку к пище, она также есть и в продуктах естественного происхождения, поэтому считается природным консервантом.

«Когда бензольная кислота подвергается химической реакции и создает новые соединения, она становится токсичной. А так как кожа обладает высокой всасывающей способностью, то в определенных условиях может образоваться чистый бензол — канцероген, который провоцирует развитие онкологических заболеваний и проблемы с почками», — пояснила специалист.

Человек может столкнуться с этим в случае, если бензол попал в организм в больших количествах и если у человека уже была предрасположенность к развитию опухоли. Но, по словам косметолога, для превращения бензольной кислоты в чистый бензол условия хранения и температурного режима должны быть серьезно нарушены.

Врач-онколог, дерматолог, дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Вертиева также уточнила, что бензол признан канцерогеном, поэтому он не должен содержаться в кремах и других лечебных средствах.

«Даже если пациенты получают лечение с помощью этого препарата, то им не стоит переживать о собственном состоянии, потому что, скорее всего, концентрация этого вещества в составе настолько микроскопическая, что не сможет оказать серьезного токсического воздействия», — подчеркнула врач.

Она сообщила, что из-за небольшой доли бензола в составе крема предмет косметики безопасен. Кроме того, по словам Вертиевой, зарубежные системы контроля производства очень серьезны, поэтому выявленный в кремах бензол мог оказаться там из-за ошибки хранения, и не исключено, что вещество образовалось в процессе транспортировки.

12 марта глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил обращение в Роспотребнадзор с просьбой защитить россиян от крема La Roche-Posay, назвав его «ядовитым». 23 апреля ведомство ответило на обращение и выявило наличие канцерогенного бензола в креме Effaclar Duo+M от La Roche-Posay, который продается на маркетплейсе Wildberries. Также Роспотребнадзор провел мониторинг других онлайн-площадок и передал информацию в прокуратуру Москвы.