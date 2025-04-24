Рэперша Lizzo раскрыла секрет экстремального похудения

Американская рэперша Мелисса Вивиан Джефферсон, более известная как Lizzo (Лиззо), раскрыла секрет экстремального похудения. На соответствующую прямую трансляцию в ее TikTok-аккаунте обратило издание New York Post (NYP).

36-летняя исполнительница рассказала, что сосредоточилась на дефиците калорий и отказалась от сладких напитков. Кроме того, она исключила из своего рациона кофе и стала больше уделять внимание завтракам.

© Lenta.ru

«Я годами работала над тем, чтобы взять под контроль свою тревогу. А потом я решила, что хочу освободиться, чтобы стать полностью собой и быть счастливой», — призналась знаменитость.

По словам звезды, в настоящий момент она чувствует себя легче, энергичнее и эмоциональнее.

«Я любила отвлекаться на еду. Я любила отвлекаться на выпивку. Я любила отвлекаться на проблемы, которые я создавала. Теперь я перестала это делать», — заявила она.

Ранее сообщалось, что Lizzo показала фигуру в нижнем белье и восхитила фанатов.