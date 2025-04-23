Жена российского миллиардера удивила смелым выбором пляжного наряда

Жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова показала откровенное фото с отдыха. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 354 тысячи подписчиков.

© Lenta.ru

30-летняя манекенщица предстала на размещенном кадре, сидя на краю яхты. Она позировала в облегающем кроп-топе горчичного оттенка и коричневых трусах с завышенной талией. Также избранница предпринимателя дополнила образ солнцезащитными очками.

В то же время модель продемонстрировала селфи из примерочной. Так, она запечатлела себя в черном мини-платье и балетках.

Ранее в апреле Кристина Романова также обнажила ягодицы на отдыхе.