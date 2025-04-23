Ольга Серябкина вышла в свет в откровенном наряде

Российская певица и экс-солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина посетила премию телеканала «Муз-ТВ» в откровенном образе. Соответствующий снимок появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя исполнительница вышла в свет в черном наряде, состоящем из леггинсов и топа с глубоким декольте. При этом звезда отказалась от бюстгальтера.

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В качестве обуви она выбрала остроносые туфли на каблуках. Свой внешний вид Серябкина завершила собранными в пучок волосами и массивными серьгами-кольцами.

Ранее в апреле Серябкина прошлась на камеру в латексном наряде. Исполнительница снялась на кухне ресторана в черном платье с глубоким декольте, которое подчеркивало ее фигуру.