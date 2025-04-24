Никола Пельтц-Бекхэм поделилась откровенным фото

Невестка дизайнера Виктории Бекхэм, Никола Пельтц-Бекхэм, снялась полностью обнаженной. Модель опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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30-летняя Никола Пельтц-Бекхэм была запечатлена в душевой кабине. Девушка стояла с намыленными волосами и без косметики.

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Модель вышла замуж за сына Виктории и Дэвида Бекхэм, Бруклина, в апреле 2022 года. По данным СМИ, организация свадьбы спровоцировала вражду между Николой и матерью Бруклина. Девушка предпочла пойти к алтарю в платье Valentino Couture, а не бренда Бекхэм.

На прошлой неделе Викторию Бекхэм раскритиковали за повторение образа невестки. Для празднования своего дня рождения дизайнер выбрала белый комплект, который состоял из корсета и брюк с низкой посадкой. Знаменитость также надела браслет и серьги. Виктория Бекхэм собрала волосы в пучок и сделала макияж с черными стрелками. В таком же наряде появилась жена Бруклина Бекхэма на премьере фильма «Лола». Интернет-пользователи не оценили образ Виктории Бекхэм.

«Она всегда выглядела безвкусно, а когда пыталась выглядеть изысканно, то выходило ужасно», «Одежда просто висит на ней», «Извините, но она смотрится нелепо. Слишком худая. Грудь на подбородке. И ей не идет», «Грудь Виктории выглядит нелепо», — писали читатели Daily Mail.