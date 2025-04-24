Актер снялся для журнала и взбудоражил своих фанатов

Популярный американский актер и продюсер Уолтон Гоггин снялся без штанов для журнала Cultured и удивил женщин в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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54-летний актер поделился снимком, на котором запечатлен в желтых трусах. При этом он раздвинул ноги перед камерой и продемонстрировал фанатам обнаженный торс в расстегнутом песочном пиджаке.

Поклонники восхитились фотосессией звезды телесериала «Белый лотос» в комментариях под постом. «Думаю, что после этого я не смогу работать», «Сэр, я в общественном месте. Зачем вы такое выставили?», «Простите, но у вас такие красивые трусы», «Боже всемогущий», «И как после этого спать?» — высказывались они.

Ранее сообщалось, что папарацци сняли известного американского актера Роба Лоу в откровенном виде во время пробежки по побережью Монтесито, Калифорния.