Как носить рубашку, чтобы быть в тренде

В 2025 году мода делает ставку на креативность и нестандартные решения. Один из самых простых и эффектных стайлинг-трюков, который не требует затрат, — надеть базовую рубашку задом наперёд. Этот приём, замеченный на подиумах и в образах звёзд, например, Кэти Холмс, позволяет освежить гардероб, не покупая ничего нового. Как работает этот лайфхак, почему он так популярен и как повторить его в жизни? Рассказываем всё, что нужно знать.

© Just Talks

Почему рубашка задом наперёд — это стильно?

Стиль — это не только трендовые вещи, но и умение взглянуть на привычное под новым углом. Надевая рубашку задом наперёд, вы ломаете стереотипы о том, как «должно» выглядеть классическое изделие. Пуговицы оказываются на спине, а воротник создаёт неожиданное декольте сзади, если расстегнуть верхние пуговицы. Этот трюк не выглядит эпатажно — наоборот, он добавляет образу утончённости и лёгкой дерзости.

Идея не нова, но в 2025 году она обрела второе дыхание. Бренды, например, Zomer и The Row, активно используют этот приём в своих коллекциях, переосмысливая рубашки, жакеты и даже джинсовые луки. Кэти Холмс, чей стиль в последние годы стал эталоном современной элегантности, также полюбила этот ход. На презентации Patou в Париже она появилась в голубой рубашке, надетой задом наперёд, дополнив её шоколадными брюками и модными брошами.

Как выбрать рубашку?

Чтобы трюк сработал, важно правильно подобрать рубашку:

Материал: Выбирайте плотную ткань, которая держит форму, — хлопок или смесовые ткани. Слишком тонкие или эластичные материалы могут выглядеть неопрятно.

Фасон: Лучше всего подойдёт слегка свободная модель, чтобы избежать дискомфорта при носке задом наперёд. Классические белые рубашки или варианты в тонкую полоску — идеальный выбор.

Размер: Убедитесь, что рубашка не слишком обтягивает, особенно в области шеи и плеч, так как воротник будет на спине.

Как стилизовать рубашку задом наперёд?

Этот приём универсален и подходит для разных ситуаций — от офиса до вечернего выхода. Вот несколько идей:

Офисный образ: Комбинируйте рубашку с прямыми брюками или юбкой-миди. Добавьте жакет, чтобы сделать лук более строгим, но сохраните лёгкую небрежность, расстегнув пару пуговиц на спине. Лоферы или минималистичные туфли завершат образ.

Кэжуал-стиль: Носите рубашку с джинсами — от классических прямых до расслабленных mom jeans. Для акцента используйте ремень или крупные серьги.

Вечерний выход: Расстегните несколько пуговиц на спине и сочетайте рубашку с струящейся шёлковой юбкой или брюками палаццо. Металлические аксессуары, например, броши или тонкие цепочки, усилят wow-эффект.

Главное правило — баланс. Поскольку рубашка задом наперёд уже привлекает внимание, избегайте перегруженных аксессуаров или слишком ярких компаньонов. Пусть образ остаётся чистым и гармоничным.

Чем этот трюк хорош?

Экономия бюджета: Вам не нужно покупать ничего нового — достаточно открыть шкаф и выбрать любимую рубашку.

Универсальность: Он подходит для любого случая — от рабочих будней до вечеринок.

Индивидуальность: Нестандартный подход выделяет вас из толпы, подчёркивая ваш стиль и смелость.

Простота: Никаких сложных манипуляций — просто переверните рубашку и наслаждайтесь новым образом.

Подиумы подтверждают: этот приём — не просто лайфхак, а полноценный тренд. Zomer построил целую коллекцию на идее «перевёрнутых» вещей, а The Row показал, как элегантно рубашка задом наперёд смотрится с юбкой.

Как повторить образ Кэти Холмс?

Чтобы вдохновиться стилем Кэти, начните с базовой рубашки пастельного оттенка, например голубой или белой. Наденьте её задом наперёд, оставив воротник слегка расстёгнутым для эффекта декольте на спине. Дополните образ брюками нейтрального цвета — чёрными, шоколадными или бежевыми. Для акцента добавьте брошь или лаконичное украшение. Если хотите более расслабленный вариант, замените брюки джинсами и выберите кеды вместо каблуков.

Советы для экспериментов