Бьюти-процедуры, которые нужно успеть сделать перед летом

С наступлением весны многие из нас начинают задумываться о том, как подготовить свою кожу к летнему знойному солнцу. К сожалению, не все процедуры можно делать в жаркий период, а май самое подходящее время, чтобы подготовить кожу лица, улучшив ее внешний вид и защитив от негативных факторов окружающей среды. Вот что вы успеете сделать до начала лета.

Пилинги

Химический пилинг — это процедура, которая помогает удалить верхний слой мертвых клеток кожи, улучшая ее текстуру и цвет. Существует множество видов пилингов: от поверхностных до глубоких. Весной идеальным вариантом будет срединный пилинг, который способствует обновлению кожи и уменьшает видимость пигментных пятен, которые могут усилиться на солнце.

Увлажнение и питание

После зимы кожа часто нуждается в дополнительном увлажнении и питательных веществах. Маски для лица с гиалуроновой кислотой, витаминами и антиоксидантами помогут восстановить водный баланс и насытить кожу полезными компонентами перед летней жарой. Используйте маски 1—2 раза в неделю, выбирая продукты, соответствующие вашему типу кожи.

Массаж лица

Это не только приятная процедура, но и эффективный способ улучшить циркуляцию крови, что способствует более здоровому цвету лица. Массаж помогает расслабить мышцы, уменьшить отечность и улучшить контуры. Его можно делать в любое время года.

Инъекционные процедуры

Если вы хотите немного подтянуть кожу и избавиться от мелких морщин, обратите внимание на ботокс или филлеры на основе гиалуроновой кислоты. Да, эти процедуры можно делать и летом — солнце и жара никак не влияют на их эффективность. Но чтобы встретить жаркий сезон во всеоружии, лучше сделать их в конце весны. К тому же вы успеете защитить лицо от агрессивного солнца на двухнедельный период, чтобы препарат правильно распределился. Процедуры помогут восстановить объем и упругость кожи, что особенно актуально перед летним сезоном.

Аппаратные процедуры

Аппаратные методики по омоложению также стоит провести до начала летнего периода. Что можно успеть сделать, нам рассказала врач-дерматокосметолог, к. м. н. Алла Оршанко.

SMAS-лифтинг

Ультразвук высокой интенсивности проникает на глубину до 4,5 мм — туда, где находится мышечно-апоневротический слой (SMAS). Эксперт: «Энергия вызывает точечные коагуляции, которые запускают процесс неоколлагенеза. Результат — уплотнение тканей, эффект подтяжки и четкий овал лица. Процедура безопасна для поверхности кожи и может проводиться в любое время года».

Игольчатый RF-лифтинг

Это комбинация микроигл и радиочастотной энергии, которая обеспечивает точечное воздействие на дерму.

«В результате возникает контролируемый прогрев и микротравмы, стимулирующие выработку коллагена и эластина. Эффект — улучшение текстуры кожи, сужение пор, лифтинг. Реабилитация после процедуры занимает до 5 дней. Весной важно учитывать риск гиперпигментации», — рассказывает дерматокосметолог.

Чтобы ускорить восстановление и усилить эффект, наш эксперт рекомендует сочетать эту процедуру с продуктами на основе секретома мезенхимальных стволовых клеток, богатого экзосомами, цитокинами и биосигнальными молекулами, которые:

активируют восстановление тканей;

снижают воспаление;

стимулируют рост здоровых клеток;

усиливают выработку собственного коллагена.

Лазерная шлифовка

Микроабляционный лазер деликатно удаляет поврежденные клетки, выравнивает тон и микрорельеф. Идеально подходит для тусклой, фотоповрежденной кожи. Алла:

«В сочетании с экзосомами период восстановления значительно сокращается. Так активные молекулы проникают глубже и работают на уровне дермы. Результат — ярко выраженная регенерация, восстановление, сияние и улучшение текстуры кожи».

Наш эксперт напоминает, что после всех процедур необходима ежедневная защита SPF 50+ минимум на 2 недели — даже при низком УФ-индексе. Это обязательное условие для профилактики осложнений, включая гиперпигментацию.