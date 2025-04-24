В ЦУМе начали продавать кружки для кофе навынос за огромную цену

В Центральном универсальном магазине (ЦУМ) начали продавать кружки для кофе навынос французского люксового бренда Bernardaud. Соответствующий товар появился на сайте универмага.

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Кружка для напитков под названием Ecume White выполнена из белого фарфора и украшена логотипом марки. Данный товар можно приобрести за 27 650 тысяч рублей.

В марте сообщалось, что в ЦУМе также выставили на продажу люстру почти за 26 миллионов рублей. Речь шла о предмете интерьера премиального бренда Baccarat, который был украшен фирменным кристаллом.