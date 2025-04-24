Стилисты назвали самые частые модные ошибки у женщин старше 50

Фэшн эксперты выделили четыре детали, способные вызвать отрицательную реакцию у представительниц старшего поколения, стремящихся выглядеть современно.

Демонстративный акцент на линии бедра. Комбинация ультраоблегающих брюк или джинсов с укороченным топом визуально смещает внимание в область паха. В зрелом возрасте такая стилистика воспринимается как попытка «омолодиться» любой ценой и часто сопровождается ярким макияжем и наращёнными ресницами. Совет: выбирать менее прилегающие модели и удлинённый верх.

Незакрашенная седина. Серебристые пряди — естественный признак возраста, однако ровесницы нередко расценивают полное игнорирование окрашивания как отказ ухаживать за собой. Эксперты рекомендуют либо поддерживать аккуратный однородный цвет, либо оформлять седину в виде осознанного холодного блонда.

Громоздкая обувь. Кроссовки на платформе и массивные ботинки, популярные среди молодёжи, в образе 50+ выглядят дисгармонично. Более выигрышное решение — классические пары с невысоким устойчивым каблуком или лаконичные лоферы.

Бесформенный оверсайз. Мешковатые свитеры, широкие джинсы и объёмные пуховики, скрывающие фигуру полностью, производят впечатление небрежности. Стилисты советуют выбирать актуальные силуэты полуприлегающего кроя, подчёркивающие пропорции, вместо тотального оверсайза, пишет Дзен-канал «Мода. Стиль. Личность».

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