Жена канадского певца Джастина Бибера американская модель Хейли Бибер раскрыла причину появления у нее выпирающего живота. Соответствующий пост опубликован в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 54,6 миллиона подписчиков.

28-летняя манекенщица предстала на размещенном фото в облегающем черном кроп-топе. Она показала обнаженный округлившийся живот, рассказав, что у нее обнаружили доброкачественное образование в яичниках.

«В настоящее время у меня две кисты яичников. Если у вас подобная проблема — я с вами!» — указала в подписи знаменитость.

В марте Хейли Бибер показала лицо без макияжа на видео.