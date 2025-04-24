14 стойких средств для укладок любой сложности — кудрей, пляжных локонов и холодной волны
Потепление близко, а с ним и долгие вечерние прогулки, свидания и встречи с подругами. Добавьте сюда желание «выгулять» все весенние луки, обязательный аксессуар к которым — причёска. Рассказываем, что поможет в создании идеальной.
Гель для укладки волос с витаминами, David Mallett
Гель обогащён витаминами, которые повышают плотность волосяного стержня, регенерируют кожу головы, придают эластичность и увлажняют. Нанесите средство на чистые влажные волосы и приступите к укладке привычным способом.
Мусс для укладки волос, Percy & Reed
Мусс отлично подойдёт для укладок с локонами, даже если вам, на первый взгляд, не хватает густоты. Средство уплотняет волосы, делает их визуально более объёмными, при этом не утяжеляет и не склеивает. Нанесите его на чистые влажные волосы и приступите к укладке удобным для вас способом.
Текстурирующий стайлинг-бальзам, Л’Окситан
Если нет настроения на тяжёлый стайлинг и сложные укладки, придать текстуру волосам можно с помощью совсем лёгких средств. Стайлинг-бальзам увлажняет и не утяжеляет волосы, ненавязчиво создавая текстуру. Волосы ощущаются лёгкими и мягкими. Средство можно использовать как финальный этап несмываемого ухода.
Мусс для волос сильной фиксации, Aeris
Для тех, кто соскучился по эстетике 1920-х годов, в которые никогда не жил, есть отличный способ романтизировать эпоху джаза с помощью укладки. Видеоуроки научат создавать холодную волну, но для её фиксации понадобится железобетонное средство. Этот мусс зафиксирует укладку любой сложности. Нанесите его на чистые влажные волосы и приступайте к созданию причёски.
Пудра для волос hi, boost, La Grase
Главная жалоба большинства девушек — отсутствие объёма уже через пару часов после укладки. В таких ситуациях выручает пудра для волос. Она поможет приподнять как длинные волосы, которые «падают» под собственной тяжестью, так и тонкие волосы, которым не хватает плотности у корней. Финиш матовый, сильная степень фиксации. Нанесите средство на корни уже уложенных волос, распределите массирующими движениями и придайте необходимую форму.
Термозащитный крем Blow Dry Fluidifier, L’Oreal Professionnel
За счёт «эффекта запоминания» умный крем помогает причёске пережить любой краш-тест. Если укладка помялась под шапкой или во время сна, продукт легко вернёт ей первоначальный вид. За это стоит благодарить и текстуру — это термоактивный воск, который обволакивает каждый волос и фиксирует форму, но тает при новом температурном воздействии.
Гель-крем для вьющихся волос, Phyto
Гель-крем для вьющихся волос поможет сформировать отдельные завитки, убрать пушистость и продлить фиксацию. Нанесите на мокрые чистые волосы большое количество средства, руками отожмите их, придавая форму кудрей. Далее воспользуйтесь микрофибровым полотенцем, чтобы убрать излишки влаги. Затем высушите волосы диффузором, а пальцами «разбейте» сформировавшийся каст.
Матовая паста Blond Crush, Ostrikov Beauty Publishing
Блондинки с короткими волосами, ликуйте! Наконец-то создано средство для укладки, которое не пахнет мужскими бьюти-банками и не создаёт эффект грязных утяжелённых волос. Если вы чувствуете потребность высокомерно выдавливать из себя «Учишься балету, Поттер?», то эта паста — ваш мастхэв. Разотрите небольшое количество между ладонями и распределите на чистые сухие волосы, придавая им нужное направление.
Воск для укладки волос ICE Professional, Natura Siberica
Если планируете пересматривать «Матрицу», лучше сразу иметь под рукой этот воск для укладки. Внутренняя Тринити рано или поздно попросится наружу, и вы будете во всеоружии. Воск обладает глянцевой текстурой, держит фиксацию до 24 часов, текстурирует волосы и снимает статику. Средство защищает от воздействия окружающей среды и Агента Смита.
Гель для укладки кудрявых волос средней фиксации с ароматом сакуры, Кудрявый Метод
Здесь себя найдут и начинающие кудряшки, и опытные — гель для укладки подойдёт для всех уровней подготовки. Он обладает эффектом памяти: поможет вашим завиткам запоминать, в какую сторону им закручиваться. При постоянном использовании кудри становятся всё более пружинистыми и очерченными. Нанесите достаточное количество геля на мокрые волосы и уложите классическим кудрявым методом.
Гель-спрей для укладки волос, Valori
Финишный этап в гладкой укладке. Спрей финально разглаживает повреждённые, тонкие и пористые волосы, разделяет и фиксирует их. Обладает антистатическим эффектом, обеспечивает стойкую укладку на весь день. Также подойдёт для фиксации локонов и кудрей. Наносите на сухие уложенные волосы.
Текстурирующий солевой спрей «Юдзу & Мята», Pravilnaya Kosmetika
Не за горами пляжное настроение, желание использовать масло для губ в каждом макияже и обзавестись укладкой подружки сёрфера. Солевой спрей разделяет локоны и придаёт им ту самую пляжную волну: чем кудрявее ваши волосы, тем ярче будет эффект. Нанесите на слегка влажные чистые волосы, «пожмякайте» их, придавая форму, и высушите диффузором или естественным способом.
Джем для укладки волос Orange, GIS
Продвинутые пользователи кудрявого метода, вам сюда. Джем отлично фиксирует вьющиеся и кудрявые волосы, не утяжеляя их. Создаёт по-настоящему весеннюю и подвижную укладку, по которой никогда не скажешь, что было использовано хоть какое-то средство. Локоны раздельные и мягкие, фриз отсутствует. Нанесите как обычно на мокрые волосы и уложите их классическим кудрявым методом.
Гель для укладки волос, Kensuko
Фиксация надёжно и надолго для причёсок, отдельных прядей и даже бровей. С помощью средства можно добиться эффекта мокрых волос или использовать его для создания гладких причёсок. Нанесите небольшое количество геля на ладони, разотрите его и распределите по сухим чистым волосам, придавая нужную форму. При необходимости добавьте ещё средства вторым слоем.