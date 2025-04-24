14 стойких средств для укладок любой сложности

Потепление близко, а с ним и долгие вечерние прогулки, свидания и встречи с подругами. Добавьте сюда желание «выгулять» все весенние луки, обязательный аксессуар к которым — причёска. Рассказываем, что поможет в создании идеальной.

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Гель для укладки волос с витаминами, David Mallett

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Гель обогащён витаминами, которые повышают плотность волосяного стержня, регенерируют кожу головы, придают эластичность и увлажняют. Нанесите средство на чистые влажные волосы и приступите к укладке привычным способом.

Мусс для укладки волос, Percy & Reed

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Мусс отлично подойдёт для укладок с локонами, даже если вам, на первый взгляд, не хватает густоты. Средство уплотняет волосы, делает их визуально более объёмными, при этом не утяжеляет и не склеивает. Нанесите его на чистые влажные волосы и приступите к укладке удобным для вас способом.

Текстурирующий стайлинг-бальзам, Л’Окситан

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Если нет настроения на тяжёлый стайлинг и сложные укладки, придать текстуру волосам можно с помощью совсем лёгких средств. Стайлинг-бальзам увлажняет и не утяжеляет волосы, ненавязчиво создавая текстуру. Волосы ощущаются лёгкими и мягкими. Средство можно использовать как финальный этап несмываемого ухода.

Мусс для волос сильной фиксации, Aeris

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Для тех, кто соскучился по эстетике 1920-х годов, в которые никогда не жил, есть отличный способ романтизировать эпоху джаза с помощью укладки. Видеоуроки научат создавать холодную волну, но для её фиксации понадобится железобетонное средство. Этот мусс зафиксирует укладку любой сложности. Нанесите его на чистые влажные волосы и приступайте к созданию причёски.

Пудра для волос hi, boost, La Grase

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Главная жалоба большинства девушек — отсутствие объёма уже через пару часов после укладки. В таких ситуациях выручает пудра для волос. Она поможет приподнять как длинные волосы, которые «падают» под собственной тяжестью, так и тонкие волосы, которым не хватает плотности у корней. Финиш матовый, сильная степень фиксации. Нанесите средство на корни уже уложенных волос, распределите массирующими движениями и придайте необходимую форму.

Термозащитный крем Blow Dry Fluidifier, L’Oreal Professionnel

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За счёт «эффекта запоминания» умный крем помогает причёске пережить любой краш-тест. Если укладка помялась под шапкой или во время сна, продукт легко вернёт ей первоначальный вид. За это стоит благодарить и текстуру — это термоактивный воск, который обволакивает каждый волос и фиксирует форму, но тает при новом температурном воздействии.

Гель-крем для вьющихся волос, Phyto

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Гель-крем для вьющихся волос поможет сформировать отдельные завитки, убрать пушистость и продлить фиксацию. Нанесите на мокрые чистые волосы большое количество средства, руками отожмите их, придавая форму кудрей. Далее воспользуйтесь микрофибровым полотенцем, чтобы убрать излишки влаги. Затем высушите волосы диффузором, а пальцами «разбейте» сформировавшийся каст.

Матовая паста Blond Crush, Ostrikov Beauty Publishing

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Блондинки с короткими волосами, ликуйте! Наконец-то создано средство для укладки, которое не пахнет мужскими бьюти-банками и не создаёт эффект грязных утяжелённых волос. Если вы чувствуете потребность высокомерно выдавливать из себя «Учишься балету, Поттер?», то эта паста — ваш мастхэв. Разотрите небольшое количество между ладонями и распределите на чистые сухие волосы, придавая им нужное направление.

Воск для укладки волос ICE Professional, Natura Siberica

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Если планируете пересматривать «Матрицу», лучше сразу иметь под рукой этот воск для укладки. Внутренняя Тринити рано или поздно попросится наружу, и вы будете во всеоружии. Воск обладает глянцевой текстурой, держит фиксацию до 24 часов, текстурирует волосы и снимает статику. Средство защищает от воздействия окружающей среды и Агента Смита.

Гель для укладки кудрявых волос средней фиксации с ароматом сакуры, Кудрявый Метод

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Здесь себя найдут и начинающие кудряшки, и опытные — гель для укладки подойдёт для всех уровней подготовки. Он обладает эффектом памяти: поможет вашим завиткам запоминать, в какую сторону им закручиваться. При постоянном использовании кудри становятся всё более пружинистыми и очерченными. Нанесите достаточное количество геля на мокрые волосы и уложите классическим кудрявым методом.

Гель-спрей для укладки волос, Valori

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Финишный этап в гладкой укладке. Спрей финально разглаживает повреждённые, тонкие и пористые волосы, разделяет и фиксирует их. Обладает антистатическим эффектом, обеспечивает стойкую укладку на весь день. Также подойдёт для фиксации локонов и кудрей. Наносите на сухие уложенные волосы.

Текстурирующий солевой спрей «Юдзу & Мята», Pravilnaya Kosmetika

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Не за горами пляжное настроение, желание использовать масло для губ в каждом макияже и обзавестись укладкой подружки сёрфера. Солевой спрей разделяет локоны и придаёт им ту самую пляжную волну: чем кудрявее ваши волосы, тем ярче будет эффект. Нанесите на слегка влажные чистые волосы, «пожмякайте» их, придавая форму, и высушите диффузором или естественным способом.

Джем для укладки волос Orange, GIS

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Продвинутые пользователи кудрявого метода, вам сюда. Джем отлично фиксирует вьющиеся и кудрявые волосы, не утяжеляя их. Создаёт по-настоящему весеннюю и подвижную укладку, по которой никогда не скажешь, что было использовано хоть какое-то средство. Локоны раздельные и мягкие, фриз отсутствует. Нанесите как обычно на мокрые волосы и уложите их классическим кудрявым методом.

Гель для укладки волос, Kensuko

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Фиксация надёжно и надолго для причёсок, отдельных прядей и даже бровей. С помощью средства можно добиться эффекта мокрых волос или использовать его для создания гладких причёсок. Нанесите небольшое количество геля на ладони, разотрите его и распределите по сухим чистым волосам, придавая нужную форму. При необходимости добавьте ещё средства вторым слоем.