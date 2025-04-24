Алена Водонаева снялась в откровенном домашнем образе

Российская телеведущая Алена Водонаева снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

© Lenta.ru

42-летняя знаменитость запечатлела себя в зеркале в прозрачном кружевном бюстгальтере белого цвета с косточками. Также она надела трусы-шорты свободного кроя в тон, оформленные оборками, и распустила волосы.

© Lenta.ru

«Утро началось с массажа. И да, я в панталонах. Кто-нибудь еще их носит?» — поинтересовалась у подписчиц экс-звезда реалити-шоу «Дом-2».

Пользователи сети ответили на вопрос ведущей в комментариях.

«Всю жизнь ношу», «Я ношу! Обожаю, очень мило и женственно», «На самом деле это гораздо удобнее, чем обычные трусы или стринги», «Я бы надевала в жару, если бы на улице не было мужчин», — заявили юзеры.

Ранее в апреле Алена Водонаева также раскрыла многомиллионную сумму трат на зубы.