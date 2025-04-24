Кому подойдет платье-халат и какую обувь к нему подобрать

Само слово «халат» вызывает у многих ассоциации с исключительно домашней одеждой. Но вот ведь парадокс. Теперь в квартирах чаще ходят в шелковых костюмах, а в халатики наряжаются на городской променад и даже в театр. Конечно, речь не о традиционной модели халата, а о платьях сложенного кроя. Они так полюбились совмененным модницам не только за удобство. Платья-халаты визуально вытягивают силуэт по диагонали за счет глубокого выреза, подчеркивают талию, да и просто смотрятся в разы интереснее привычных моделей.

Стилист Светлана Шеберова в беседе с WomanHit рассказала, с чем лучше носить платье-халат. Особенно важна в таких образах обувь. И это точно не должны быть домашние тапочки.

Находка для любой фигуры

«Платье-халат отлично сидит на любой фигуре, оно подчеркнет все достоинства и замаскирует нюансы, которые вам не хотелось бы показывать. Худеньким и стройным оно придаст дополнительной женственности. Фигура „песочные часы“ просто создана для этого платья, потому что подчеркнется тонкая талия и обрисуется линия бедер», — говорит эксперт.

При этом пояс можно выбирать как в тон самого платья, из той же ткани, так и разнообразить наряд кожаным или плетеным широким ремнем, сделав более заметный акцент на талии.

От сандалий до кед и шпилек

Выбор обуви для этой поистине универсальной модели платья очень широк. Сочетаем по настроению и по ситуации. Если собираете образ для отпуска, отдайте предпочтение шлепкам. Для прогулок по городу лучше обуть лоферы, кроссовки или кеды.