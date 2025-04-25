53-летняя Брук Берк восхитила фанатов откровенным образом в купальнике

Популярная американская актриса и фотомодель Брук Берк в откровенном купальнике прогулялась по пляжу в Малибу. Соответствующие снимки публикует Page Six.

53-летняя звезда «Ночи в заброшенном доме» продемонстрировала фотографам кубики пресса и стройную фигуру с разных ракурсов. Так, они запечатлели ее в бикини ярко-зеленого цвета, который состоял из бюстгальтера с оранжевыми завязками и облегающих шорт, оформленных высокой посадкой. При этом ее внешний вид дополнили золотые круглые серьги и массивный браслет на левой руке.

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В марте Брук Берк показала снимки в откровенном бикини без фотошопа и раскрыла секрет похудения.