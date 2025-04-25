Новый образ девушки Роналду: откровенный купальник, который обсуждают все

Испанская модель и блогерша аргентинского происхождения Джорджина Родригес похвасталась фигурой на откровенном фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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31-летняя возлюбленная футболиста Криштиану Роналду запечатлена на размещенном кадре в бикини черного цвета, состоящем из частично оголяющего грудь бюстгальтера и плавок с высокой посадкой. Также знаменитость позировала на пляже в солнцезащитных очках и с распущенными волосами.

Подписчики оценили форму Родригес в комментариях под постом, который набрал 2,1 миллиона лайков.

«Такая красивая», «Богиня», «Женщина мечты», «Повезло Роналду», «Икона», — высказывались они.

В октябре прошлого года сообщалось, что Джорджина Родригес снялась полностью обнаженной в рекламе модного бренда Guess.