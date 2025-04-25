В Челябинской области спасли пенсионерку, пропавшую десять дней назад в лесу

В лесу нашли 69-летнюю пенсионерку, которая пропала 15 апреля в Верхнем Уфалее под Челябинском, сообщили в телеграм-канале "РМК Поиск".

"Больше недели родные пожилой женщины, которая ушла в лес и не вернулась, надеялись на чудо. Прочесывая окрестности, спасатели и волонтеры прошли более 3 000 километров", – говорится в сообщении.

Спасатели сообщили, что поиски осложняли электромагнитная аномалия и минусовые температуры ночью.

Экипаж команды "РМК Поиск", возвращаясь на базу 24 апреля, изменил привычный маршрут следования и обнаружил женщину. Уточняется, что женщине оказали необходимую помощь и передали бригаде скорой.

На данный момент пенсионерка находится в реанимации, и к ней не пускают родственников, сообщили в RT, ссылаясь на сына Евгения.

"Она без перерыва плачет, не верила, что спасется. Вряд ли она что-то там могла найти из еды. В лесу еще лежит снег, а ночью было -6...-5 градусов. Пока не будем донимать расспросами. Когда придет в себя немного, спросим, как она в лесу выживала. Как она оказалась там, не можем понять", – заявил Евгений..

Мужчина сказал, что женщина до этого никогда не терялась и у нее не было проблем с памятью. Он также пообещал, что купит для матери GPS-трекер.

В УМВД по региону сообщили, что полиция ежедневно прочесывала местность на квадроциклах и наблюдала с помощью дронов, чтобы найти пенсионерку.

Ранее сообщалось, что семилетний Максим пропал в Обручевском районе Москвы. С утра 24 апреля его поисками занимаются полицейские и добровольцы.

Позже пресс-служба столичного СК сообщили, что ребенка нашли. Правоохранители уточнили, что, предварительно, его жизнь и здоровье не находятся под угрозой.