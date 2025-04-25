Майли Сайрус снялась в мини-юбке для рекламы косметического бренда

Американская певица и актриса Майли Сайрус в откровенном образе снялась в рекламе косметического бренда Maybelline на улице в Нью-Йорке. Материал приводит Daily Mail.

32-летняя звезда предстала перед камерами в черном наряде, который состоял из топа с глубоким декольте, заправленного в кожаную мини-юбку. Также она надела кожаную оверсайз-куртку, прозрачные колготки и остроносые сапоги на шпильках.

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При этом в указанном образе знаменитость залезла на металлические строительные леса.

Ранее в апреле российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, в откровенном наряде снялась с раздвинутыми ногами.