Звезда «Американского пирога» раскрыл свой секрет похудения

Актер, звезда фильма «Американский пирог» Джейсон Биггз рассказал, как ему удалось похудеть на 15 килограммов. Свой секрет похудения он раскрыл изданию Page Six.

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По словам 46-летнего артиста, изменить диету и подход к занятиям спортом его подтолкнул высокий уровень холестерина в крови.

«У меня были некоторые проблемы с холестерином. Вероятно, из-за мороженого, которым я объедался», — признался он.

Биггз отметил, что успешно достиг цели и снизил показатели холестерина на 70 пунктов. При этом, подчеркнул актер, иногда он все-таки балует себя любимым десертом.

Ранее американская рэперша Lizzo, которая весила около 140 килограммов, назвала секрет экстремального похудения. По ее словам, она отказалась от сладкого.