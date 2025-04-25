Российские мужчины пристрастились к украшениям

Российские мужчины неожиданно пристрастились к украшениям. Об этом говорится в исследовании бренда SOKOLOV, которое попало в распоряжение «Ленты.ру».

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Аналитики сообщили, что в 2024 году россияне начали активнее покупать ювелирные изделия: спрос в розничных магазинах марки среди мужчин вырос на рекордные 35 процентов. Чаще всего мужчины покупали аксессуары в Волгограде — там спрос среди данной категории покупателей вырос на 128 процентов.

Отмечается, что главные хиты среди украшений — кольца и серьги. К тому же эксперты выяснили, что мужчины чаще делают ювелирные покупки зимой, тогда как женщины активизируются летом. Несмотря на это, общий пик продаж пришелся именно на теплые месяцы из-за сезона отпусков, свадеб и обновлений гардероба.

В марте аналитики SOKOLOV назвали отличия в проявлениях любви у россиян и россиянок.