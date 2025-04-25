Британская супермодель Кейт Мосс снялась в откровенном нижнем белье для журнала Perfect Magazine. Соответствующие кадры появились на сайте издания.

51-летняя манекенщица позировала перед фотографом в розовом кружевном бюстгальтере и шубе, держа в руках сигарету. Образ дополняло массивное ожерелье золотого оттенка.

© Lenta.ru

На другом снимке знаменитость надела черных стринги, капроновые колготки и длинную меховую шубу. В съемке также принял участие 68-летний актер и продюсер Рэй Уинстон.

В марте Кейт Мосс оконфузилась на публике из-за испачканного наряда. Манекенщица привлекла внимание папарацци, когда направлялась в гости к американской актрисе Зои Кравиц.