Возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась в наряде российского бренда

Возлюбленная актера Джейсона Стэйтема британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в наряде российского бренда Fantôme. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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38-летняя манекенщица запечатлела себя на камеру телефона. Она предстала перед зеркалом в белых брюках, остроносых туфлях и черной кожаной парке с высоким воротом и металлическими кнопками.

Известно, что последнее изделие можно приобрести на сайте или во флагманском бутике марки за 141 тысячу рублей.

В марте сообщалось, что сыгравшая в фильме «Анора» актриса Дарья Екамасова посетила кинопремию «Оскар» в платье российского бренда Tatyana Kochnova Atelier.