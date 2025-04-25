Эксперты предупредили о рисках удаления комков Биша

Комки Биша — это жировые образования, которые находятся под скулами и выполняют важную роль в формировании контура лица. Однако с развитием современных стандартов красоты и популярностью четких скул все больше людей решаются на удаление этих образований. Примером могут служить знаменитости, такие как Белла Хадид и Деми Мур, которые сделали бишэктомию для улучшения внешности.

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Удаление комков Биша стало популярной косметической процедурой, хотя она связана с определенными рисками. Врачи Татьяна Егорова и Татьяна Баллирано в беседе с 360.ru предупредили о долгосрочных последствиях. Со временем, после удаления жира, лицо может утратить свою естественную поддержку, что приведет к изможденному виду и даже фиброзным узлам через несколько лет. Это не только может старить человека, но и сделать лицо непропорциональным, если операция проведена с ошибками.

Процедура, известная как бишэктомия, проводится через небольшой разрез на внутренней стороне щеки и длится от 20 до 60 минут. Реабилитация занимает от двух недель до месяца. Важно помнить, что операции не проводят до 25 лет, так как в это время лицо еще продолжает развиваться.

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