Почему не стоит спешить загорать весной

Наступили первые по-настоящему теплые и солнечные дни, а с ними появилась и возможность позагорать на природе. Те, у кого есть загородные участки, уже вовсю щеголяют по даче в купальниках, подставляя побледневшие за зиму тела пригревающим лучам. Остальные стекаются к близлежащим водоемам, устраивают мини-пикники, а заодно напитываются витамином D. О том, что майское солнце всегда куда более коварно, чем летнее, помнят многие, но не придают этому большого значения. Желание поскорее приобрести смуглый тон кожи преобладает над здравым смыслом. И очень зря. Врач дерматолог-косметолог, кандидат медицинских наук Анжелика Ужва в беседе с изданием WomanHit объяснила, чем опасен первый в году загар на природе.

«Бледнолицым» посвящается

Особенно осторожными стоит быть тем, кто в холодные пасмурные месяцы не выезжал в теплые страны.

«Ваша кожа, действительно, особенно подвержена солнечным ожогам. Несмотря на то, что весеннее солнце кажется менее ярким, менее жарким, все равно это чревато последствиями. Помимо ожога можно спровоцировать повышенную чувствительность к солнцу, который может потом проявляться в виде высыпаний, зуда на коже, так называемого солнечного дерматита», — предупреждает эксперт.

Да и тем, кто в зимние месяцы загорал на море за границей или посещал солярий время от времени, перебарщивать нельзя. Привычка загорать может обернуться проблемами с кожей вплоть до серьезных патологий.

Загораем с умом

Как бы ни хотелось провести часок-другой, принимая солнечные ванны, медик настоятельно рекомендует беречься и прятаться в тень. Для первого «сеанса» достаточно всего нескольких минут. Повышать продолжительность нужно постепенно, обязательно ориентируясь на карту активности ультрафиолета. Ее можно в онлайн-режиме открыть в любом современном смартфоне. В часы повышенной активности на солнце лучше вообще не выходить.

«Если вы действительно хотите получить красивый ровный загар, то сейчас на рынке есть масса биоактивных добавок, либо пищевых продуктов, в том числе и натуральный свежевыжатый морковный сок. Лучше начинать его принимать где-то за 2—3 недели до предполагаемого активного солнца» — советует эксперт.

О кремах и спреях с SPF-защитой тоже не стоит забывать. Даже в непогожие дни, когда солнце скрывается за облаками, лучше нанести средство на открытые участки кожи. Плотные тучи для ультрафиолета не помеха. Соблюдя все меры предосторожности, вы войдете в летний сезон уже подготовленными и избежите ожогов и других неприятностей.