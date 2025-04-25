«Была не похожа на себя». Супермодель честно рассказала о своей пластике

Линда Евангелиста описала результат омолаживающих процедур фразой «была не похожа на себя»
Канадская супермодель итальянского происхождения Линда Евангелиста описала результат омолаживающих процедур фразой «была не похожа на себя». Соответствующее интервью публикует модный журнал Harper’s Bazaar.
59-летняя манекенщица рассказала, что после неудачной липосакции, которую она сделала в 2021 году, все еще продолжает прибегать к инъекциям ботокса. Однако, по ее словам, ей пришлось растворить весь филлер, поскольку она не любила свою внешность.
«Я работаю и пытаюсь достичь того состояния, когда я буду нравиться себе со всеми недостатками. Я пытаюсь полюбить себя», — призналась знаменитость.
В то же время Евангелиста отметила, что научилась принимать свое старение.
«Мне все равно, как я старею. Я просто хочу стареть. Это не обязательно должно быть изящно», — подчеркнула собеседница издания.
В сентябре 2021 года, стало известно, что Евангелиста подала в суд на изуродовавшую ее клинику Zeltiq Aesthetics, потребовав от медиков 50 тысяч долларов. В иске отмечалось, что супермодель прошла несколько процедур липосакции в период с 2015 по 2016 год, чтобы уменьшить жир на бедрах, животе, спине, боках и подбородке. Однако процедуры имели обратный эффект — у звезды развилась парадоксальная жировая гиперплазия.