Чтобы макияж выглядел гармонично и подчеркивал черты лица, важно правильно определить зоны для нанесения скульптора и румян.

Визуально проведите две линии: первую – от кончика носа в сторону уха, вторую – вертикально вниз от края радужки глаза. Образующаяся зона станет ориентиром: за ее пределы не стоит выходить при нанесении продуктов.

Скульптор следует накладывать от края уха к точке пересечения этих линий, чтобы подчеркнуть естественную тень под скулой. Румяна наносятся чуть выше – прямо над скульптором, оставляя пространство для нанесения хайлайтера на самую высокую точку скулы.

Что такое soft glam и как сделать такой макияж

Растушевка проводится аккуратно, не выходя за намеченные границы. Такой способ позволяет создать аккуратный, естественный контуринг, который подчеркивает форму лица без перегруженности.

Подробнее об этом способе рассказала в своем видео блогер @julyabay.