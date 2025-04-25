Пользователей Сети поразили новые фото 70-летнего Кевина Костнера

В сети оценили внешность 70-летнего американского актера Кевина Костнера на новых фото. Материал публикует Daily Mail.

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Отмечается, что артиста запечатлели во время обеда с неизвестной женщиной. Он предстал на полученных кадрах в облегающем бежевом джемпере, узких серых брюках и белых кроссовках. Кроме того, Костнер надел солнцезащитные очки и повесил на грудь очки с прозрачными линзами.

Читатели издания высказались о звезде в комментариях.

«Он отлично выглядит в свои 70 и заслуживает немного счастья после того, как его бросила жена», «Очень симпатичный, на мой взгляд», «Великолепный актер, выглядит потрясающе для своего возраста», «Дедушка Кевин стареет, ему нужно перестать носить обтягивающие вещи, видны его грудь и живот», — заявили юзеры.

Ранее в апреле внешность 72-летнего американского актера, сценариста и профессионального боксера Микки Рурка на новом фото описали в сети фразой «тяжело смотреть».