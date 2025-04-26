Десять матовых продуктов для губ

Помады, суфле и тинты: 10 матовых продуктов для губ
Матовые помады официально возвращаются. Закончилась эра текучих липких блесков, теперь выбор — в пользу повседневного комфорта и стойкости. Собрали 10 классных продуктов для губ на любой вкус и кошелёк: здесь есть и пламперы, и полупрозрачные тинты, и классические стики, проверенные временем.
Губная помада Matte Effect Lipstick, Stendhal
Выбор для тех, кто проводит много времени на улице и всё время мучается от сухости губ из-за ветра. В составе помады есть два вида воска: канделильский создаёт защитную плёнку на поверхности кожи, а карнаубский активно и глубоко питает. Совмещаем и уход, и красоту в одном кейсе.
Жидкая матовая помада Velvet Water, Darling*
Иногда кажется, что все помады на губах лежат просто бетонным пластом. Хочется поскорее смыть и нырнуть в банку с вазелином, чтобы избавиться от неприятного ощущения. На помощь спешит этот экземпляр — у него необычная гелево-пудровая формула, не похожая на стандартные корейские. Заметно блюрит текстуру, поэтому губы будут выглядеть гладкими и мягкими.
Жидкая губная помада Muted Cry, Byredo
Любительницам люкса и необычных упаковок приготовиться. Проверенная временем кремовая текстура, плотное покрытие, стандартный эргономичный аппликатор. И, конечно, флакон с металлическими деталями. Помада покорит тех, кто полюбил эстетику рыцарского Средневековья или просто считает, что нет ничего лучше футуристичного панка в косметичке.
Ультратонкая помада Your Lips Matte, Annbeauty
Кажется, что большинством помад сложно накраситься без дополнительной кисти или карандаша? Окей, услышали. В ответ рассказываем про эту контурную матовую помаду. У неё тонкий стик, которым удобно и миллиметр лишний нарисовать, и просто заполнить всю поверхность губ.
Вельветовый тинт для губ Velvet Blanket, Holika Holika
У стойкого тинта нежная бархатистая текстура, которая почти не ощущается на губах в течение дня. Его можно нанести плотным слоем для более яркого эффекта или мягко растушевать пальцем, чтобы выглядеть так, будто на лице почти нет макияжа. Приятный бонус: даже когда основной цвет пропадёт, на месте останется пигмент, который придаст губам лёгкий оттенок.
Жидкая помада Sheer Matte, Thim
Здесь корейцы балуют текстурой мусса. Благодаря формуле помада хорошо фиксируется, не убегает за контур и не норовит остаться на крышке стаканчика с кофе. Плюс визуально немного сглаживает текстуру губ — а что ещё надо? Только лёгкий демакияж, чтобы в конце дня не размазывать красный пигмент по лицу, глядя на себя в зеркало, как Джокер. Поможет ватный диск и любимая мицеллярная вода.
Матовый тинт для губ Soft Rose, Innisfree
Даёт воздушное полупрозрачное покрытие: именно такой подход позволяет тинту подстраиваться под цветотип конкретного человека. Сквозь пигмент слегка проглядывает родной оттенок губ, поэтому результат выглядит уместно и естественно. Не самый стойкий продукт, но его приятно обновлять в течение дня.
Жидкая помада с плампинг-эффектом Volummatte, Vivienne Sabo
К блескам-пламперам все давно привыкли, а как насчёт помад? Визуально увеличит объём губ благодаря экстракту перца в составе, а ещё и обеспечит хорошую стойкость без неприятных нюансов в виде липкости и следов на каждой чашке. Изогнутый аппликатор помогает нарисовать чёткий контур с первой попытки — никакого дежурства с ватной палочкой и бутылкой мицеллярки.
Жидкая матовая помада Only Matte, Beauty Bomb
Когда хочется простого человеческого «помаду без выкрутасов здесь и сейчас», в бой вступает она. Бархатистый финиш, лёгкий тюбик с покрытием софт-тач, изогнутый тонкий аппликатор и возможность наслаивать пигмент под настроение. Дружит с разными карандашами, переживает контакт с водой и легко смывается любым средством для демакияжа.
Матовая помада, Mixit
Классические помады-пули возвращаются в моду! С одной только поправкой: теперь они не сушат губы так, как 10 лет назад. У этой — узнаваемый стик с немного скошенными боковинами, чтобы даже спустя много использований можно было быстро прокрасить контур. Футляр на магните, поэтому помаду можно спокойно кинуть в сумочку и не бояться, что колпачок слетит и испортит, например, страницы паспорта.