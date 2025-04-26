Десять матовых продуктов для губ

Матовые помады официально возвращаются. Закончилась эра текучих липких блесков, теперь выбор — в пользу повседневного комфорта и стойкости. Собрали 10 классных продуктов для губ на любой вкус и кошелёк: здесь есть и пламперы, и полупрозрачные тинты, и классические стики, проверенные временем.

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Губная помада Matte Effect Lipstick, Stendhal

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Выбор для тех, кто проводит много времени на улице и всё время мучается от сухости губ из-за ветра. В составе помады есть два вида воска: канделильский создаёт защитную плёнку на поверхности кожи, а карнаубский активно и глубоко питает. Совмещаем и уход, и красоту в одном кейсе.

Жидкая матовая помада Velvet Water, Darling*

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Иногда кажется, что все помады на губах лежат просто бетонным пластом. Хочется поскорее смыть и нырнуть в банку с вазелином, чтобы избавиться от неприятного ощущения. На помощь спешит этот экземпляр — у него необычная гелево-пудровая формула, не похожая на стандартные корейские. Заметно блюрит текстуру, поэтому губы будут выглядеть гладкими и мягкими.

Жидкая губная помада Muted Cry, Byredo

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Любительницам люкса и необычных упаковок приготовиться. Проверенная временем кремовая текстура, плотное покрытие, стандартный эргономичный аппликатор. И, конечно, флакон с металлическими деталями. Помада покорит тех, кто полюбил эстетику рыцарского Средневековья или просто считает, что нет ничего лучше футуристичного панка в косметичке.

Ультратонкая помада Your Lips Matte, Annbeauty

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Кажется, что большинством помад сложно накраситься без дополнительной кисти или карандаша? Окей, услышали. В ответ рассказываем про эту контурную матовую помаду. У неё тонкий стик, которым удобно и миллиметр лишний нарисовать, и просто заполнить всю поверхность губ.

Вельветовый тинт для губ Velvet Blanket, Holika Holika

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У стойкого тинта нежная бархатистая текстура, которая почти не ощущается на губах в течение дня. Его можно нанести плотным слоем для более яркого эффекта или мягко растушевать пальцем, чтобы выглядеть так, будто на лице почти нет макияжа. Приятный бонус: даже когда основной цвет пропадёт, на месте останется пигмент, который придаст губам лёгкий оттенок.

Жидкая помада Sheer Matte, Thim

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Здесь корейцы балуют текстурой мусса. Благодаря формуле помада хорошо фиксируется, не убегает за контур и не норовит остаться на крышке стаканчика с кофе. Плюс визуально немного сглаживает текстуру губ — а что ещё надо? Только лёгкий демакияж, чтобы в конце дня не размазывать красный пигмент по лицу, глядя на себя в зеркало, как Джокер. Поможет ватный диск и любимая мицеллярная вода.

Матовый тинт для губ Soft Rose, Innisfree

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Даёт воздушное полупрозрачное покрытие: именно такой подход позволяет тинту подстраиваться под цветотип конкретного человека. Сквозь пигмент слегка проглядывает родной оттенок губ, поэтому результат выглядит уместно и естественно. Не самый стойкий продукт, но его приятно обновлять в течение дня.

Жидкая помада с плампинг-эффектом Volummatte, Vivienne Sabo

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К блескам-пламперам все давно привыкли, а как насчёт помад? Визуально увеличит объём губ благодаря экстракту перца в составе, а ещё и обеспечит хорошую стойкость без неприятных нюансов в виде липкости и следов на каждой чашке. Изогнутый аппликатор помогает нарисовать чёткий контур с первой попытки — никакого дежурства с ватной палочкой и бутылкой мицеллярки.

Жидкая матовая помада Only Matte, Beauty Bomb

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Когда хочется простого человеческого «помаду без выкрутасов здесь и сейчас», в бой вступает она. Бархатистый финиш, лёгкий тюбик с покрытием софт-тач, изогнутый тонкий аппликатор и возможность наслаивать пигмент под настроение. Дружит с разными карандашами, переживает контакт с водой и легко смывается любым средством для демакияжа.

Матовая помада, Mixit

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Классические помады-пули возвращаются в моду! С одной только поправкой: теперь они не сушат губы так, как 10 лет назад. У этой — узнаваемый стик с немного скошенными боковинами, чтобы даже спустя много использований можно было быстро прокрасить контур. Футляр на магните, поэтому помаду можно спокойно кинуть в сумочку и не бояться, что колпачок слетит и испортит, например, страницы паспорта.